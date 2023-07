Varejo aquecido no período junino

lojas ibyte comemora números consistentes de venda no período junino.

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas do comércio varejista para o período junino alcançou cerca de R$ 2 bilhões, descontada a inflação.

A Ibyte declara ser exemplo desse crescimento e diz ter atingido 40% do faturamento estimado para o todo o mês de junho, somente durante a temporada de São João, entre os dias 14 e 24 de junho.

"Estamos extremamente satisfeitos com o crescimento notável que alcançamos durante o período. Os números são frutos do nosso compromisso em oferecer produtos de qualidade e experiência de venda diferenciada. Além disso, também levamos uma série de ativações juninas em nossas lojas que fizeram toda a diferença", destaca a CEO da ibyte, Técia Caetano.