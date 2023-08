Sephora escolhe Fortaleza para feira da beleza; veja marcas participantes

A quarta edição do evento ocorre entre os dias 10 e 13 de agosto, no Shopping Rio Mar Fortaleza, no Papicu

A quarta edição da Beauty Land, evento promovido pela Sephora, vai ocorrer entre os dias 10 e 13 de agosto em Fortaleza, no Shopping RioMar.

O projeto é denominado como parque de diversões da beleza, com ativações de 18 marcas, além de aulas e dicas das empresas participantes. Veja lista de marcas participantes das promoções e brindes.

O evento é aberto ao público, mas a entrada precede do Beauty Pass gratuito. Para isso, deve-se apresentar na recepção da arena. Com três carimbos, é possível entrar na Sephora e retirar uma amostra exclusiva. Haverá ainda promoções com brindes.

Caso deseje participar, o cliente deve checar a agenda de aulas no site da Sephora Beauty Land e estar no local 15 minutos antes para garantir o seu lugar para as aulas de automaquiagem e cuidados com a pele.

“O estado do Ceará, que já representava boa parte das nossas vendas online, ganhou sua loja física em abril. Sendo assim, levar a Beauty Land para Fortaleza, nossa primeira loja do estado, mostra a importância que o Nordeste tem para nós”, comenta Cataldo Domenicis, diretor de Marketing da Sephora no Brasil.

“É a oportunidade que temos de reforçar a presença da marca regionalmente, pois é um formato que traduz claramente o que é a Sephora", frisa.

Confira as marcas que irão participar do evento na Sephora

Sephora Collection



MAC Anastasia Beverly Hills



Shiseido



Nars



RC Beauty



Bruna Tavares



Mari Maria Makeup



Lancôme



Fenty Beauty



Dermalogica



Benefit



Montblanc



Carolina Herrera



Briogeo



Além dessas, nesta edição, a Sephora preparou uma ilha para as marcas com itens limpos que participam do selo “Clean na Sephora”:

Rose Inc



Biossance



Drunk Elephant

