Desenrola Brasil: saiba quais varejistas já aderiram ao programa

As primeiras a confirmarem foram as Casas Bahia e Ponto, da Via, além da Lojas Renner. Agora, também entraram para a lista Magazine Luiza e C&A

Apesar das dívidas de consumo estarem previstas para entrar apenas na fase 2 do Desenrola Brasil, prevista para setembro, muitas empresas do varejo estão antecipando as condições especiais de renegociação de débitos decorrentes de crediário.

As primeiras a confirmarem adesão ao programa foram as Casas Bahia e Ponto, da Via, além do grupo. Agora também entram para a lista o Magazine Luiza e C&A. Veja mais abaixo as condições para a renegociação.

Atualmente, o programa contempla apenas a Faixa 2. Nesta etapa, o devedor precisa procurar os canais de negociação do banco, por atendimento presencial, aplicativo ou site, e pedir o refinanciamento.

A retirada do cadastro negativo de quem deve até R$ 100 é automática e não precisa ser pedida. O início da Faixa 1, porém, está previsto para setembro.

Via



A Via, que é dona das marcas Casas Bahia e Ponto, oferece condições para quitação de parcelas atrasadas de carnês.

Até o dia 31 de agosto, os clientes destas lojas poderão regularizar suas parcelas atrasadas em condições que pode desconsiderar juros e multa.

Além disso, a renegociação pode ser feita em até 36 vezes sem juros, com entrada reduzida e quitação da dívida com descontos diferenciados.

Ainda, o cliente poderá fazer o acordo de forma online e pagar com Pix no portal que engloba as duas redes.

Renner

A Lojas Renner que irá ocorrer por meio da sua instituição financeira, a Realize CFI. Segundo a rede, a negociação pode incluir desconto de até 98% e parcelamento em até 48 vezes.

Os interessados em quitar suas dívidas podem fazer contato por meio dos canais oficiais da Realize.

Magazine Luiza



Outra que também está participando é a Magazine Luiza, por meio da Luiza Cred, um empreendimento conjunto da companhia com Itaú.

A empresa entra nessa fase por conta dos cartões de crédito e as condições são analisadas caso a caso.

A negociação de dívidas pode ser feita por meio do aplicativo do banco, do internet banking ou WhatsApp oficial.

C&A

Com a adesão, C&A estabeleceu que os clientes com dívidas de mais de 180 dias de atraso podem quitar em até 24 parcelas, com juros de 1,99%. E, quem pagar à vista, tem desconto.

A renegociação acontece nos canais de atendimento da C&A Brasil e site.

O que é o Desenrola Brasil?

Programa do Governo Federal que tem por objetivo facilitar a renegociação de dívidas de famílias inadimplentes.

O programa vai ser executado em três etapas:

1. Publicação da Medida Provisória que vai permitir que as pessoas que têm dívidas em até R$ 100 poderão ser desnegativadas. Esta é uma condição para os credores participarem do programa

2. Adesão dos credores e realização do leilão: nesta etapa, será realizado um leilão reverso entre credores, organizado por categoria de crédito (como dívidas bancárias, dívidas de serviços básicos, dívidas de companhia, etc). Vão participar do programa aquelas instituições que ofertarem maior desconto para quitação de dívidas.

3. Adesão dos devedores e período de renegociação: é quando os endividados vão poder renegociar de fato seus débitos. Para isso, o Governo dividiu o programa em duas faixas. A expectativa é que esta etapa comece a partir de julho.

Desenrola: cronograma do programa de renegociação de dívidas



Segundo as informações divulgadas pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, o governo trabalha com os seguintes prazos:

17 de julho: início da Faixa 2 e cadastro dos credores no programa



Agosto: leilão de créditos para definir instituições financeiras contempladas



Setembro: início da renegociação para o público em geral

Desenrola Brasil: quem pode participar?

Faixa 1



É direcionada para aqueles que recebem até dois salários-mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para esse grupo, será aberta uma plataforma (site e aplicativo) onde é possível renegociar as dívidas bancárias e não bancárias cujos valores somados não ultrapassem R$ 5 mil. Só podem ser negociados débitos negativados até 31 de dezembro de 2022.

Os beneficiários serão incentivados a realizar curso de Educação Financeira, que estará disponível no momento de habilitação ao Programa.

O pagamento da dívida poderá ser à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses, sem entrada, por 1,99% de juros ao mês e primeira parcela após 30 dias.

Essa operação pode ser feita pelo celular. No caso de parcelamento, o pagamento pode ser realizado em débito em conta, boleto bancário e pix. O pagamento à vista será feito via Plataforma e o valor será repassado ao credor.

Por exemplo: uma dívida que custava R$ 1.000 e depois de renegociada baixou para R$ 350. O devedor escolhe um banco da lista para pagar à vista ou fazer um financiamento de R$ 350 para ser parcelado nas condições mencionadas acima.

O que não pode ser negociado:



dívidas de crédito rural,



financiamento imobiliário



créditos com garantia real



operações com funding ou risco de terceiros e outras operações definidas em ato do Ministério da Fazenda.

Faixa 2

Aberto para todos os públicos com dívida bancária, independente de renda, para que seja feita a negociação diretamente com o credor

Essas operações não terão a garantia do Fundo FGO. Nesse caso, o governo oferece às instituições financeiras, em troca de descontos nas dívidas, um incentivo regulatório para que aumentem a oferta de crédito.

Entenda como funciona o Desenrola Brasil no Dei Valor

