Valor para comprar no Centro e voltar de graça baixou para R$ 150; veja lojas

A Câmara dos Dirigentes Lojistas baixou o valor mínimo de compras no Centro para ser beneficiado no programa "Compre Bem, Volte de Graça". Agora, o cliente que realizar R$ 150 em compras em alguma loja credenciada, vai ganhar o crédito de R$ 4,50 no bilhete único ou vale-transporte para voltar de ônibus.

O projeto é uma parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e foi lançado no dia 5 de julho. No lançamento, era necessário gastar pelo menos R$ 250 em algum estabelecimento, do Centro e redondezas. Lembrando que o valor não é acumulativo, ou seja, tem que ser realizado totalmente na mesma loja.

Hoje, 54 estabelecimentos estão cadastrados, e outras sete marcas estão em processo de treinamento para implantar o programa. Veja mais abaixo quais são as lojas participantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Voepass inaugura Fortaleza-Noronha, volta para Juazeiro do Norte e estuda rotas no Ceará

Governo tenta barrar decreto do saneamento

Como vai funcionar o programa?



O cliente que comprar a partir de R$ 150 em uma loja participante do Centro ganha um crédito de R$ 4,50 no Bilhete Único ou no vale-transporte, com o limite de uma passagem gratuita por dia por CPF.

Assim, se o usuário utilizar a carteirinha de estudante, ele será beneficiado com o valor de três passagens, já que o valor do bilhete para estudante custa um terço da inteira, ou R$ 1,50.

O crédito oferecido, além de poder ser utilizado nos ônibus municipais, também poderá ser usado nas topics, e oferecer o desconto do valor do passe (R$ 4,50) nos ônibus intermunicipais e top bus.

Este valor não é acumulativo por loja. Isso significa que a compra de R$ 150 deverá ser realizada num único CNPJ, no qual será creditado o valor da passagem.

Já as lojas interessadas, localizadas no Centro ou arredores, como na avenida Monsenhor Tabosa, serão cadastradas pela CDL de Fortaleza através de CNPJ. O vendedor, após a venda, credita o valor da passagem nos bilhetes únicos ou vales-transportes do cliente.

A empresa que aderir ao projeto já começa com um crédito pré-aprovado de R$ 100. Finalizando esse valor inicial, o gestor poderá fazer a solicitação de mais créditos via software. O crédito pode ser pago via PIX ou boleto.

Quais as lojas participantes?

Ao todo, 54 estabelecimentos já oferecem passagem de volta gratuita a cada R$ 150 em compras. Veja a lista.

Acal - Av. Tristão Gonçalves, 1074



- Av. Tristão Gonçalves, 1074 Asa Sul - Av. Heráclito Graça, 210



- Av. Heráclito Graça, 210 Baratão dos Óculos - Rua Pedro Pereira, 172 A



- Rua Pedro Pereira, 172 A D'Tudo Festas - Rua Castro e Silva, 407



- Rua Castro e Silva, 407 FiliForte - Av. Duque da e Caxias, 946



- Av. Duque da e Caxias, 946 Filizola - Rua General Sampaio, 1395



- Rua General Sampaio, 1395 Groaíras Variedades - Rua General Sampaio, 1315



- Rua General Sampaio, 1315 Groaíras Variedades - Rua General Sampaio, 655



- Rua General Sampaio, 655 Groaíras Variedades - Rua General Sampaio, 599



- Rua General Sampaio, 599 Opticas Itamaraty - Rua Liberato Barroso, 17



- Rua Liberato Barroso, 17 Óticas Boris - Rua Senador Pompeu, 834, LJ 27



- Rua Senador Pompeu, 834, LJ 27 Óticas Boris - Rua General Sampaio, 909, LJ 01. Galeria Prof. Brandão



- Rua General Sampaio, 909, LJ 01. Galeria Prof. Brandão Óticas Visão - Rua Pedro Pereira, 540



- Rua Pedro Pereira, 540 Óticas Visão - Rua Pedro Pereira, 380



- Rua Pedro Pereira, 380 Óticas Visão - Rua Guilherme Rocha, 192



- Rua Guilherme Rocha, 192 Óticas Visão - Rua Major Facundo, 456



- Rua Major Facundo, 456 Óticas Visão - Rua Floriano Peixoto, 726



- Rua Floriano Peixoto, 726 Óticas Visão - Rua Pedro Pereira, 332



- Rua Pedro Pereira, 332 Óticas Visone - Rua Major Facundo, 746



- Rua Major Facundo, 746 Ponto da Moda - Rua Guilherme Rocha, 203



- Rua Guilherme Rocha, 203 Ponto da Moda - Rua Solon Pinheiro, 24



- Rua Solon Pinheiro, 24 Ponto das Crianças - Rua Edgar Borges, 28



- Rua Edgar Borges, 28 Top Móveis - Rua General Sampaio, 779



- Rua General Sampaio, 779 Top Móveis - Rua General Sampaio, 1111



- Rua General Sampaio, 1111 Top Móveis - Rua Senador Pompeu, 869



- Rua Senador Pompeu, 869 Top Móveis - Rua Senador Pompeu, 1002



- Rua Senador Pompeu, 1002 Top Móveis - Rua Barão do Rio Branco, 1209



- Rua Barão do Rio Branco, 1209 Dulare Barão - Rua Barão do Rio Branco, 1189



- Rua Barão do Rio Branco, 1189 Dulare General - Rua General Sampaio, 1220



- Rua General Sampaio, 1220 Casa dos Relojoeiros - Rua Pedro Pereira, 319



- Rua Pedro Pereira, 319 Sapataria Nova - Rua Barão do Rio Branco, 1110



- Rua Barão do Rio Branco, 1110 Sapataria Nova - Rua Major Facundo, 594



- Rua Major Facundo, 594 Hiperpiso - Avenida do Imperador, 950



- Avenida do Imperador, 950 Exalla - Rua General Sampaio, 1159



- Rua General Sampaio, 1159 Big Jeans - Rua General Sampaio, 1116



- Rua General Sampaio, 1116 Acal - Av. Tristão Gonçalves, 1074. Lj 1



- Av. Tristão Gonçalves, 1074. Lj 1 Casa Pio - Rua Barão do Rio Branco, 1042



- Rua Barão do Rio Branco, 1042 Casa Pio - Rua Pedro Borges, 219



- Rua Pedro Borges, 219 Casa Pio - Rua Do Rosário, 55



- Rua Do Rosário, 55 Casa Pio - Rua Barão Do Rio Branco, 1162



- Rua Barão Do Rio Branco, 1162 Casa Pio - Rua Senador Pompeu, 979



- Rua Senador Pompeu, 979 Casa Pio - Rua General Sampaio, 1057



- Rua General Sampaio, 1057 Casa Pio - Rua Major Facundo, 640



- Rua Major Facundo, 640 Casa Pio - Rua Barão do Rio Branco, 933



- Rua Barão do Rio Branco, 933 Casa Pio - Rua General Sampaio, 602



- Rua General Sampaio, 602 Casa Pio - Rua General Sampaio, 1226



- Rua General Sampaio, 1226 Casa Pio - Rua Senador Pompeu, 909



- Rua Senador Pompeu, 909 C Rolim - Rua Sena Madureira, 840



- Rua Sena Madureira, 840 C Rolim - Rua Floriano Peixoto, 695



- Rua Floriano Peixoto, 695 C Rolim - Rua Floriano Peixoto, 607



- Rua Floriano Peixoto, 607 C Rolim - Rua General Sampaio, 965



- Rua General Sampaio, 965 C Rolim - Rua Barão do R. Branco, 1156



- Rua Barão do R. Branco, 1156 Shopping Central - Rua General Sampaio, 835



- Rua General Sampaio, 835 Fortaleza Tintas - Rua Senador Pompeu, 1441, LJ 45

As expectativas do programa

Para Assis Cavalcante, o "Compre Bem, Volte de Graça" foi criado para revitalizar o varejo no Centro e aumentar o fluxo de consumidores no bairro. Com isso, a expectativa é que haja um aumento nas vendas da região e, consequentemente, gere mais empregos e renda.

“Nós estivemos reunidos com grandes lojistas do Centro de Fortaleza e da cidade, e estamos tendo todo o apoio. Eu acredito que nós vamos fazer a grande revolução do Centro de Fortaleza a partir desse programa, que significa a passagem de graça de volta para o consumidor. Então, o cliente vai poder ir ao centro, fazer a compra e ganhar passagem de volta”, disse.

Assis Cavalcante disse esperar que o programa incremente as vendas em torno de 25% durante esse primeiro mês, e que isso deve gerar um aumento no número de empregos e de arrecadação.

"Isso vai gerar também mais imposto e renda. Nós estamos em 54 lojas participantes, mas é porque nós também não tivemos braço para credenciar mais lojas, e certamente o centro todo vai aderir porque a concorrência vê o vizinho com a campanha e vai querer aderir também", disse.

O presidente da CDL disse ainda que há planos de incluir no futuro o abatimento na passagem de metrô e e descontos em estacionamento, que serão divulgadas em outra oportunidade.

Férias escolares acabando? Veja como economizar na compra do material escolar no Dei Valor

Mais notícias de Economia