Shopping no Eusébio divulga 50 lojas para inauguração no dia 18 de julho

A inauguração do Terrazo Shopping terá show do sanfoneiro Waldonys, na praça de alimentação do empreendimento

O Terrazo Shopping vai abrir as portas no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, no dia 18 de julho às 11 horas, com show do sanfoneiro Waldonys, na praça de alimentação do empreendimento. Para a inauguração, já foram divulgadas 50 lojas das mais de 190 operações iniciais; veja lista no fim da matéria.

O investimento no equipamento foi superior a R$ 300 milhões e a empresa responsável pela construção foi a Dasart, com realização da Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações. A prospecção é de 800 empregos diretos e 2.400 indiretos.

A localização do Terrazo é na CE 040 com Anel Viário, em um terreno de 70 mil metros quadrados (m²) e área bruta locável (ABL) de 32 mil m². O espaço disponível para vagas comporta 2 mil veículos, sendo 800 cobertos, além de reservas para idosos, deficientes, gestantes e pessoas autistas.

Lojas âncora do shopping

Dentre as lojas que o shopping terá estão Renner, que trará o Espaço Re, sexta unidade no Brasil com proposta de sustentabilidade, para atingir o menor impacto possível ao meio ambiente.

Também abrirá o Supermercado Guará, com uma área de 1.400 m²; uma unidade da Greenlife, ocupando uma área de 3.000 m², com quadras de Beach Tennis, espaço para Crossfit e Pilates.

N espaço da praça de alimentação, são 27 opções de fast food, rooftop com 600m² e especificamente o "Terraço Gourmet", que é composta por restaurantes como: Tio Armênio, Zio Cuccina, Fuji Lounge e Manzo Parrilla, em um ambiente com paisagismo e um lago ornamental, que será inaugurado em setembro.

O cinema ainda está sendo negociado com um investidor nacional e ainda será construído.

De acordo com o CEO da Dasart Malls, Vitor Frota, pesquisas de mercado indicam que o shopping tem um potencial de gerar mais de R$ 360 milhões em vendas anuais.

Sobre sustentabilidade, Paulo Arraes, arquiteto responsável, detalha que o Terrazo possui "amplas áreas abertas", proporcionando uma visibilidade do interior e do exterior do shopping.

"Todo o prédio está cercado por espaços paisagísticos que proporcionam um ambiente acolhedor tanto para os clientes como para a própria edificação", explica.

Para o público de crianças e adultos autistas haverá a entrega de uma sala sensorial. Os abafadores/protetores auriculares já estarão disponíveis para empréstimo desde a inauguração.

Como o shopping vai trabalhar com delivery e animais

O centro comercial contará com delivery center, com uma área para uso dos lojistas que disponibilizam vendas online e entregadores de aplicativos.

Também vai apostar no segmento Pet Friendly, com uma área reservada para o cliente almoçar com seu animal na praça de alimentação. Ainda em 2023, será montado um pet park indoor gratuito, no piso L2.

Lista de lojas já divulgadas pelo Terrazzo Shopping no Eusébio

Destaques das operações

Alô Bijoux

AN Beauty

Ban Ban Calçados

Cacau Show

Carmen Steffens

Casa Freitas

Claro

CVC

De Bem Com a Vida

D’Metal

Drogaria Ceará

Exalla

Gigi Flores

Itamaraty

Kopenhagen

Lup

Morana

Normatel Variedades

O Boticário

Orolaser

PJ Club Hair e Kids

Renner RiHappy

Rosamango

Samsung

Skyler

Sobrancelhas Design

Solar Magazine

Unhas Cariocas

Usaflex

Vivara

Vivo

Alimentação e entretenimento

Bebelu

Puro.Açaí

Leaf Saladas

Kalzone

Gendai

Spoleto

Cheirin Bão

Tio Armênio

Zio Cuccina

Fuji Lounge

Manzo Parrilla

Planet Park Supermercado Guará

Serviços

FlipWash

Chaveiro Junior

DryClean USA

Gerardo Bastos Greenlife

Serviço

Inauguração do Terrazzo Shopping: dia 18 de julho, terça-feira, 11 horas, com show do Waldonys na praça de alimentação

Endereço: avenida dos Jardins, 864 - Coaçu / Eusébio (CE)

Horário de funcionamento: segunda a sábado, de 10h às 22h; aos domingos, as lojas abrem das 13h às 21h, e as opções de lazer e alimentação, das 10h às 22h

