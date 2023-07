Volume de serviços recua 0,2% em maio no Ceará

O volume de serviços caiu 0,2% na passagem de abril para maio no Ceará. No comparativo com maio de 2022, o recuo é de 0,7%. O resultado do mês é influenciado pela queda de 13,3% nos serviços prestados às famílias.

Os dados divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que no acumulado do ano, porém, há um avanço de 3,1% no volume de serviços cearense.

Já nos últimos 12 meses, a variação é positiva de 4,5%, abaixo dos 12 meses imediatamente anteriores (6,5%).

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, outro setor que apresentou índice negativo foi o de Serviços de informação e comunicação, que registrou -0,5%.

Apesar do recuo nestas duas atividades, as demais tiveram desempenho positivo: Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,7%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,5%) e Outros serviços (5,9%).

Atividades turísticas caem 0,6% em maio no Ceará

O Índice de Atividades Turísticas do Ceará também registrou variação negativa, de 0,6%, no mês. Foi o único dentre as 12 unidades da federação a apresentarem retração no indicador. O resultado ficou bem aquém do índice nacional (4,0%).

Na comparação com maio de 2022, a queda do índice cearense é ainda mais expressiva (-3,4%). No acumulado de janeiro a maio, o crescimento é de 17,1%.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação. Há resultados para o Brasil e todas as unidades da Federação, os quais podem ser consultados no Sidra.



