Fortaleza registra deflação com combustíveis em junho; preços voltaram a subir

Queda geral na capital cearense foi de 0,40%, mais acentuada que a do Brasil, que foi de 0,10%

Fortaleza registrou deflação pela primeira vez desde setembro de 2022, com a variação mensal registrando -0,40% de maio para junho, o quarto melhor resultado do Brasil no recorte.

A baixa se dá, principalmente, pela queda de 7,15% nos combustíveis, a maior do Brasil. Também caíram o preço dos alimentos e bebidas (0,25%), artigos de residência (0,27%) e comunicação (0,21%).

As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No recorte dos últimos 12 meses, a inflação em Fortaleza está de 2,70%, enquanto no acumulado do ano, que traz o recorte de janeiro a junho, houve uma alta de 2,99%.

O Brasil também registrou deflação em junho, mas ficou abaixo da capital cearense, totalizando uma baixa de 0,10%.



Além dos combustíveis, entre os itens que se destacaram com maior deflação no Ceará estão alguns alimentos os óleos e gorduras (-4,61%), carnes (-2,86%), frutas (-2,82%), pescados (-1,96%) e TV, som e informática (-1,06%)

Outras baixas vieram do veículo próprio (-1,60%), impactados pela MP do carro popular, tecidos e armarinho (-1%) e papelaria (-1,01%).

Já os maiores aumentos foram registrados no transporte público (2,53%), energia eólica residencial (1,81%), papelaria (2,25%) e roupa masculina (1,45%) e itens de higiene pessoal (1,41%).

Apesar da baixa de junho, gasolina voltou a subir em julho

O preço médio da gasolina no Ceará subiu 10,03% na última semana e chegou a R$ 5,92. De acordo com cálculos da Agência Nacional do Petróleo (ANP), postos de combustível subiram preço médio da gasolina em 54 centavos nos últimos dias.

Conforme os dados, os preços variam de R$ 5,29 ao máximo de R$ 6,26. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 8 de julho.

Preços dos combustíveis no Ceará - 2/7 a 8/7

Gasolina

Preço Médio: R$ 5,92 (+10,03%, em relação à semana passada)

Preço Mínimo: R$ 5,29

Preço Máximo: R$ 6,26

Etanol

Preço Médio: R$ 4,78 (+6,93%, em relação à semana passada)

Preço Mínimo: R$ 4,24

Preço Máximo: R$ 5,93

Diesel

Preço Médio: R$ 5,05 (não variou em relação à semana passada)

Preço Mínimo: R$ 4,84

Preço Máximo: R$ 5,54



Confira abaixo como foi a variação no IPCA de junho em cada grupo

Alimentação e bebidas: -0,25%

Habitação: 0,31%

Artigos de residência: -0,27%

Vestuário: 0,23%

Transportes: -2,72%

Saúde e cuidados pessoais: 0,94%

Despesas pessoais: 0,17%

Educação: -0,03%

Comunicação: -0,21%

