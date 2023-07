Exportação de carne suína cresce 15,6% no 1⁰ semestre, segundo associação

As exportações brasileiras de carne suína cresceram 15,6% neste primeiro semestre em relação ao igual período de 2022. O volume total entre janeiro e junho deste ano foi de 589,8 mil toneladas.

Os dados são do levantamento realizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em relação ao quanto as exportações arrecadaram, houve um aumento de 26,7% levando em consideração o igual período de 2022. Ou seja, a receita das exportações chegou a US$ 1,413 bilhão, ante US$ 1,115 bilhão do ano passado.

Considerando apenas o mês de junho, as vendas de carne suína obtiveram o melhor resultado mensal registrado em 2023, com 108,6 mil toneladas. Em relação a junho de 2022, o crescimento foi de 16,1%, com 93,5 mil toneladas.

Além disso, a receita das vendas internacionais do mês chegou a US$ 264,3 milhões, saldo 20,7% maior que o total registrado no ano passado, com US$ 219,1 milhões.

Para o diretor de mercados da ABPA, Ricardo Santin, mesmo em um cenário ainda desafiador para a suinocultura, as exportações de carne suína têm aumentado de maneira significativa no acumulado do ano, funcionando como uma alternativa.

"O Brasil tem crescido a sua participação em mercados relevantes, na esteira da diminuição dos volumes exportados, por exemplo, pela União Europeia, maior exportador mundial, e o Canadá, terceiro maior exportador."

Quais são os países que mais compram do Brasil?

No primeiro semestre deste ano, alguns países se destacaram na importação de carne suína diretamente do Brasil. São eles:

China , com 214,4 mil toneladas

, com 214,4 mil toneladas Hong Kong , com 61,1 mil toneladas

, com 61,1 mil toneladas Filipinas , com 50,9 mil toneladas

, com 50,9 mil toneladas Chile, com 41,3 mil toneladas

Quais os Estados que mais exportam carne suína?

Já em relação aos estados que mais produzem carne suína para exportação, a Região Sul se destaca. Confira:

Santa Catarina , com 321,2 mil toneladas

, com 321,2 mil toneladas Rio Grande do Sul , com 134,4 mil toneladas

, com 134,4 mil toneladas Paraná , com 81,5 mil toneladas

, com 81,5 mil toneladas Mato Grosso do Sul , com 13 mil toneladas

, com 13 mil toneladas Mato Grosso, com 12,5 mil toneladas.

