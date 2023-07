Afinal, Pix vai cobrar taxas para empresários? Entenda no Dei Valor

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Você sabia que a cobrança de taxa de Pix para transações de pessoa jurídica é comum entre grandes bancos? Mas há situações em que o cidadão Pessoa Física e o microempreendedores individuais (MEI) podem ser taxados. O Dei Valor explica esses pontos e mostra o quanto vai custar.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais notícias de Economia