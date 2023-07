Viu posto de combustível com preço abusivo? Saiba como denunciar

Gasolina chegou a R$ 6,19 em Fortaleza de acordo com ronda realizada pelo O POVO na manhã do último sábado, 1º

Os preços da gasolina estão passando por nova alta e muitos usuários tem ficado na dúvida se o tamanho do aumento aplicado em alguns postos de combustível é justo. Veja mais abaixo como denunciar postos com gasolina mais cara que o normal.

No último sábado, 1º, O POVO percorreu alguns bairros de Fortaleza e identificou uma oscilação no preço da gasolina comum indo de R$ 5,27 a R$ 6,19.

O aumento aconteceu devido a retomada de impostos federais, como o PIS/Cofins, causando um impacto de R$ 0,34 por litro. Um dia depois dessa alta, a Petrobras anunciou uma nova baixa de R$ 0,14 no litro para as distribuidoras.

Vale lembrar que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Se você acredita que algum posto está vendendo a gasolina mais cara do que o que deveria, existem algumas formas de denunciar.

Como denunciar preços abusivos em postos?



Decon

A equipe de fiscalização do Decon faz monitoramentos constantes dos valores nos postos de combustíveis e está disponível para receber reclamação ou denúncia de consumidores via WhatsApp, através do número (85) 98685-6748. Para informações de atendimento no interior, clique aqui.



Senacon



Os consumidores poderão registrar reclamações por meio de um formulário online (acesse aqui).

ANP

As denúncias pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis podem ser feitas diretamente no site oficial de denúncia ou por meio do telefone 0800 970 0267.

