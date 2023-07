North Shopping Fortaleza tem crescimento de 8% no 1º semestre de 2023

Com 15 novas unidades, grupo empresarial projeta alcançar ocupação de 99% no equipamento

O North Shopping Fortaleza, localizado no bairro Presidente Kennedy, anunciou crescimento de 8% no 1º semestre de 2023, na comparação com período equivalente do ano passado.

Ao todo, o equipamento ganhou 15 novas operações, com destaques para lojas das marcas Vivara Life e Starbucks. A projeção do grupo Ancar Ivanhoe, que administra o shopping, prevê ocupação de 99% até o fim deste ano.

"A chegada dessas grandes marcas são resultado de um trabalho constante da equipe para uma qualificação cada vez maior do nosso mix de lojas. Nós realizamos pesquisas frequentes com nossos clientes para conhecer o desejo deles e irmos em busca de atendê-los",destacou Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O shopping foi inaugurado em 1991, tendo sua entrada principal na avenida Bezerra de Menezes, e conta hoje com 266 lojas e quiosques, 6 salas de cinemas, alameda de serviços, parque infantil, supermercado, serviços bancários e de conveniência. Dentre as operações, vale destacar ainda 13 lojas-âncora e 9 megalojas.



Mais notícias de Economia