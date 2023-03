North Shopping pagará R$ 10 milhões a Fortaleza por ocupação irregular

Inaugurado em 1991, ou seja, há 32 anos, o North Shopping Fortaleza ocupa espaços não regularizados do seu entorno. Com isso, a empresa CE Shopping S/A, responsável pelo empreendimento, terá de pagar R$ 10 milhões para a Prefeitura de Fortaleza para se regularizar.

O valor vem de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Município de Fortaleza, a CE Shopping S.A. e Ministério Público do Estado do Ceará.

Resposta do North Shopping

O acordo firmado com o Município de Fortaleza, mencionado na Lei Municipal 11.351 publicada em 20.03.23, visa adequar, detalhar e atualizar as obrigações das partes – Município e North Shopping Fortaleza - e se dá na esteira no TAC originalmente firmado em 2012, que encerrou as disputas relacionadas às áreas públicas em questão. O North Shopping Fortaleza está trabalhando em estreita cooperação com o Município para o cumprimento de parte a parte da totalidade das respectivas contrapartidas remanescentes, conforme ajustadas no acordo, objetivando a regularização da ocupação urbana e o atendimento ao interesse público e social.

