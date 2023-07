Gasolina chega a R$ 6,19 e motoristas fazem fila em postos mais baratos

A gasolina segue em alta nos postos de Fortaleza com a retomada de impostos federais que incidem sobre o produto. O POVO circulou em alguns bairros da capital cearense na manhã deste sábado, 1º, e identificou uma variação entre R$ 5,27 e R$ 6,19 na gasolina comum.

No percurso, foram encontrados postos de combustível com a gasolina comum entre R$ 5,37 e R$ 5,39 (no dinheiro ou pix) na avenida Antônio Sales.

Em outro estabelecimento na esquina da rua Israel Bezerra com a avenida Washington Soares, o preço estava mais elevado, passando de R$ 5,39 (visto na sexta, 30) para R$ 5,59.

O valor mais baixo encontrado foi em dois postos localizados na avenida Rogaciano Leite. O litro da gasolina comum estava sendo vendido a R$ 5,27 o litro no pix ou no dinheiro, e em ambos os locais, havia uma fila considerável de veículos esperando para abastecer.

O motorista de aplicativo Carlos de Maria, 57, fazia corridas pelo local e quando viu o preço não pensou duas vezes antes de abastecer. "Tem que correr atrás onde tem mais barato, mesmo que tenha que pegar fila, porque a gasolina tá subindo de novo aí", disse ele, acrescentando que essa era a mais barata que ele tinha visto na cidade.

De um dia para outro, preço da gasolina sobe até R$ 0,40

Em contrapartida, o aumento em outros postos foi bem mais acentuado. O preço de R$ 5,99 foi identificado em três postos pela equipe do O POVO, chegando a R$ 6,19 se pago no cartão de crédito. Um na avenida Desembargador Moreira e outros dois na avenida Pontes Vieira.

O funcionário de um desses estabelecimentos disse que na sexta-feira, 30, a gasolina estava R$ 5,59 e neste sábado aumentou R$ 0,40. Em cerca de 15 minutos no local, nenhum cliente chegou para abastecer. Outra funcionária explicou que o aumento se deu por conta da alta do valor na bomba.

O aumento na tributação do PIS/Cofins é de R$ 0,34 por litro para o combustível. No entanto, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,14 por litro a partir deste sábado, 1º, o que deve ajudar a conter a alta.

Pesquisa ANP

Os valores encontrados já superaram os que foram identificados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 25 de junho e 1º de julho. Na ocasião, os valores iam de R$ 5,05 a R$ 5,45 em Fortaleza, com uma média de R$ 5,35.

No Ceará, o valor mais caro foi localizado em Quixadá, ao preço de R$ 5,99. A média da gasolina identificada na pesquisa foi de R$ 5,38.

No caso do Etanol, combustível também impactado com aumento de R$ 0,22 pela alta nos impostos, a ANP identificou o valor médio de R$ 4,45 em Fortaleza, partindo de R$ 4,05 até R$ 4,99. Juazeiro do Norte registrou o valor mais caro do combustível no Ceará, chegando a R$ 5,69.

