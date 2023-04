Gasolina e etanol no maior valor do ano no Ceará; diesel chega a menor preço

Gás natural veicular (GNV) e gás de cozinha registraram queda ao longo do mês de março, embora menos expressiva que a do diesel

Os preços médios de revenda do etanol e da gasolina no Ceará atingiram seus maiores valores em 2023, justamente um mês após o retorno da cobrança de impostos federais.



A maior alta entre as semanas encerradas, respectivamente nos dias 4 de março e 1º de abril, foi a do etanol hidratado, de 2,62% no período analisado, conforme levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio do litro nas bombas passou de R$ 4,58 para R$ 4,70. Já o litro da gasolina comum subiu 2,08%, indo de R$ 5,75 para R$ 5,87. Por sua vez, a gasolina aditivada passou de R$ 5,88 para R$ 6,00, uma alta de 2,04%.

Vale lembrar que no dia 1º de março, foi anunciada pela Petrobras uma redução no preço médio do litro da gasolina de R$ 0,13 nas refinarias, enquanto, por outro lado, era anunciada uma alta de R$ 0,47 por conta da chamada reoneração dos tributos federais, resultando em um saldo de R$ 0,34 de aumento estimado à época.

Já o litro do etanol aumentou R$ 0,02 com a reoneração.

Evolução do valor médio dos combustíveis no Ceará em 2023

Por sua vez, o preço do litro do diesel caiu 5,51% no mês e atingiu o menor valor médio de revenda em 2023: R$ 6,00. Na semana encerrada no dia 4 de março, esse valor era de R$ 6,35.

O diesel S-10 apresentou uma queda mais modesta no período, de 4,03%, passando de R$ 6,19 para R$ 5,97, o litro, que também é o menor preço médio de revenda do produto no ano.

Assim como no caso da gasolina, o preço do diesel teve reajuste negativo anunciado pela Petrobras no início de março, de R$ 0,08. Contudo, não houve reoneração desse combustível. Três semanas depois, a estatal anunciou nova redução, dessa vez de R$ 0,18.

No Ceará, ao longo do mês de março, os demais combustíveis tiveram queda, embora bem menos expressivas. O metro cúbico (m³) do Gás Natural Veicular (GNV) caiu R$ 0,01 no período, o que representa uma queda de 0,21%.

Já o botijão de 13 quilos (kg) de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, passou de R$ 111,15 na semana encerrada em 4 de março para R$ 109,62 na semana encerrada neste sábado, 1º de abril, uma queda de 1,37%.

