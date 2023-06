Fortaleza é o quarto município do País em geração de empregos, aponta Caged

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O levantamento referente a maio foi apresentado nesta quinta-feira, 29 de junho, e mostra saldo positivo de empregos formais no Ceará

O Ceará teve saldo positivo de 3.435 empregos formais em maio. Dentre todos os 5.570 municípios do País, Fortaleza figura como quarto que mais gerou empregos no mês, com 2.332 postos criados. Ficou atrás apenas de São Paulo (15.966), Belo Horizonte (6.112) e Rio de Janeiro (4.413).

Os dados apresentados nesta quinta-feira, 29 de junho, fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e mostram que, em maio, no Estado, foram 46.216 admissões contra 42.781 demissões.

No acumulado do ano, que considera de janeiro a maio de 2023, o Estado também contratou mais que demitiu. O saldo bateu os 14.127 postos formais de trabalho, com 227.490 contratações e 213.363 desligamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja abaixo o saldo de empregos formais por Estado

Já nos últimos 12 meses, de junho de 2022 a maio de 2023, o Ceará chegou ao saldo de 59.429 vagas de emprego com carteira assinada. Nesta base de dados, foram 547.579 contratados e 488.150 demitidos.

Em maio, os setores que mais se destacaram no Estado foram serviços, com saldo de 2.060 empregos formais, e construção, com 1.351.

Agricultura pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura cearense registrou resultado menor (69), enquanto a indústria demitiu mais que contratou no período (-244 postos de trabalho).

Emprego em Fortaleza

A geração de empregos em Fortaleza foi destaque no Brasil não apenas em maio. Para se ter ideia, no acumulado deste ano, a cidade ficou em entre os seis municípios brasileiros que mais criaram postos formais de trabalho.

O saldo de janeiro a maio de 2023 na capital cearense ficou em 9.195. Ficou atrás apenas de São Paulo (60.815), Rio de Janeiro (23.985), Belo Horizonte (21.297), Brasília (18.865) e Goiânia (13.125).

No acumulado de 12 meses, de junho de 2022 a maio deste ano, a Cidade já é a quinta em geração de empregos. O saldo positivo chegou a 33.574 vagas.

Nesta base de comparação, ainda lidera São Paulo (153.690), depois vêm Rio de Janeiro (84.327), Belo Horizonte (42.756) e Brasília (40.178).

Está superendividado? Conheça seus direitos



Mais notícias de Economia