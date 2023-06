Ceará criou 4,4 mil novos empregos em abril

O setor que mais está contribuindo para o panorama de empregos no Estado é o de Serviços

O Ceará fechou o mês de abril com um saldo de 4.488 empregos. São 203 menos empregos do que o resultado de março e uma queda de 21,57% em relação ao apurado em abril de 2022. O setor que mais está contribuindo para o panorama de empregos no Estado é o de Serviços.

Os dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged) foram divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em abril, foram 42.883 admissões contra 38.395 demissões, resultando em um saldo de 4.488 empregos no Estado. Dentre os setores, o de serviços foi o que apresentou melhor resultado com saldo positivo de 3.360 vagas.

Em seguida aparecem Comércio, com saldo de 1.412 vagas, e Agropecuária, com 189 postos de trabalho. Por outro lado, ficaram com resultado negativo: Indústria (-458) e Construção Civil (-15).





