Aeroporto de Fortaleza: fluxo de passageiros sobe 52,8% até outubro

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, transportou em outubro 483.474 passageiros. Alta de 20,7% ante outubro do ano passado. Os dados, do balanço da Fraport AG, mostram ainda que, no acumulado do ano, o fluxo de passageiros subiu 52,8% em um ano, atingindo a marca de 4,7 milhões de passageiros.

O número, porém, ainda está 20,6% abaixo do patamar pré-pandemia. Nos primeiros dez meses de 2019, o terminal cearense transportou 5,6 milhões de passageiros. Em relação ao fluxo registrado em outubro de 2019,a queda é de 21,6%.

O transporte de cargas aéreas também demonstra recuperação. Em outubro, foram transportados pelo aeroporto de Fortaleza 3,6 mil toneladas de cargas, aumento de 25,8%, em relação a igual mês de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No acumulado do ano, com 36,5 mil toneladas de cargas, a alta é de 40,4% no comparativo de um ano atrás e apenas 3,7% abaixo da marca registrada em 2019.

De acordo com o balanço da Fraport AG, em outubro, foram operados 4.859 voos no aeroporto de Fortaleza. Pouco mais de 1,1 mil voos a mais do que em outubro do ano passado. No comparativo do acumulado do ano, houve crescimento de 37,7% no quantitativo de voos.

Retomada da movimentação ocorre em diversos países



A recuperação da movimentação no terminal em Fortaleza, no comparativo com 2021, é mais acentuada do que a observada no Aeroporto de Porto Alegre, que também é administrado pela Fraport Brasil.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, o fluxo de passageiros cresceu 5,3% na variação mensal e chegou a 537.395. No ano, foram 5,3 milhões de passageiros transportados, crescimento de 49,5% ante igual período de 2021.

No Aeroporto de Frankfurt, onde fica a sede da Fraport, o aumento no número de passageiros foi de 45,3%, para 4,9 milhões, em comparação com o mesmo mês de 2021. O valor mensal atual ainda está 23,3% distante dos números de passageiros em outubro de 2019.

O volume de carga continuou diminuindo. Foi 11,7% abaixo do mesmo mês em 2021. Segundo o relatório, as causas continuaram sendo a desaceleração econômica geral e as restrições existentes no espaço aéreo causadas pela guerra na Ucrânia. Já o número de movimentos de voo aumentou 18,8%, para 35.638 pousos e decolagens.

O grupo também destaca no balanço que a carteira internacional também continuou a beneficiar da recuperação sustentada da procura de passageiros. O Aeroporto de Ljubljana, na Eslovênia, registrou 93.020 passageiros (aumento de 62,2%) no mês em análise.

O aeroporto de Lima, no Peru, registrou cerca de 1,8 milhão de passageiros em outubro (aumento de 49,5%). Nos 14 aeroportos regionais gregos, o número de passageiros aumentou para 2,8 milhões (mais 16,7%). O tráfego total nos aeroportos gregos em outubro ficou novamente bem acima do nível pré-crise de 2019 (mais 11,4%). Os aeroportos Twin Star Burgas e Varna, na Bulgária, registraram crescimento para 171.912 passageiros (mais 53,6 por cento).

Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Juro do rotativo do cartão sobe em outubro e encosta em 400% ao ano, mostra BC

Vendas pela internet são alvos de campanha global neste Natal

Mercado financeiro eleva projeção da inflação de 5,88% para 5,91%

Tags