PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre

A economia brasileira cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023, o primeiro do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na comparação com os últimos três meses de 2022, anunciou nesta quinta-feira (1) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia da América Latina cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mel/app/ll/fp/aa