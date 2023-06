Hidrogênio Verde: Senai Ceará assina com instituto alemão para pesquisas

Um memorando de entendimento (MoU) para desenvolvimento de pesquisas bilaterais sobre hidrogênio verde (H2V) e crédito de carbono, foi assinado entre o Senai Ceará e o Instituto Fraunhofer ICT. A ação ocorreu na Alemanha, na última terça-feira, 20.



A declaração conjunta de intenções mostra o interesse mútuo dos participantes em gerar e discutir ideias para futuros projetos de pesquisa e desenvolvimento de uma metodologia para certificação de emissões de carbono no Ceará e pesquisa e inovação relacionados à produção de combustíveis sustentáveis.

Além disso, inicia a promoção da colaboração científica entre as instituições e de outras atividades elencadas no plano de trabalho.

Vale lembrar que o HUB de H2V do Ceará já contabiliza mais de US$30 bilhões de intenções de investimentos anunciados, prometendo mudar a realidade do Estado. A atividade deve gerar emprego e renda para a população, além de oportunidades de descarbonização da indústria.

Segundo o diretor regional do Senai Ceará e superintendente do Sesi Ceará, Paulo André Holanda, “para atender esse desenvolvimento e agregar valor à economia local, a qualificação profissional, a pesquisa e a inovação são fundamentais”.

Com agenda na Alemanha há 10 dias, Holanda e sua comitiva estão fortalecendo as parcerias existentes e prospectando novos parceiros.

“Temos parceria consolidada com a Agência de Cooperação Alemã (GIZ) na área de energias renováveis há 8 anos, já na área automotiva temos uma parceria com a MWM e, recentemente, formalizamos uma parceria com a Mahle, para oferta de cursos de montagem e desmontagem de motores diesel, Otto 3 cilindros e motocicletas”, conta.

Outras parcerias

Na área de serviços técnicos e de inovação, Carlos Egberto, gerente do Instituto Senai de Tecnologia, informa que os laboratórios de metrologia estão realizando serviços de certificação e calibração dos equipamentos para a empresa Sideral Linhas Aéreas (empresa que opera na alemã Fraport).

Ele também destaca que está sendo fechada também uma grande parceria com a Siemens do Brasil, que deverá se concretizar no próximo mês de setembro.

A assinatura é resultado de um plano de trabalho que está em andamento desde outubro de 2022, quando foi feita uma missão industrial promovida pela MEI (Mobilização Empresarial para Inovação), organizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI).

Este ano, a unidade do Senai Barra do Ceará recebeu a visita de uma delegação conduzida pelo Ministério da Economia, Trabalho e Turismo do Estado de Baden-Württemberg. “Formalizamos (agora) nossa parceria que trará grandes resultados. Esta será a importante contribuição do Sesi/Senai Ceará para a transição energética”, afirma o diretor regional do Senai e superintendente do Sesi Ceará.

