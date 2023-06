Petroleiros pedem adiamento do julgamento da venda da Lubnor

A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobrás (Anapetro) protocolou nessa terça-feira, 20, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), uma ação que pede o adiamento do julgamento da venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), localizada em Fortaleza, previsto para ocorrer nesta quarta-feira, 21.

A manifestação é contra ato de concentração praticado pela Grepar Participações Ltda na compra da refinaria. A associação alega que "a interessada Grepar alterou seu quadro societário durante a análise sobre concentração econômica, o que poderá induzir o Cade ao erro".

"Tal alteração do corpo societário da interessada teve o intuito de mascarar a configuração de interlocking directorates (diretorias interligadas) entre Grepar Participações, Greca Distribuidora e Grecor Investimentos, e de esconder um cenário de fortes inclinações a condutas anticoncorrenciais”, diz o documento.

