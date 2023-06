Cade suspende julgamento sobre venda da Lubnor para Grepar

Previsto para ser realizado nesta quarta-feira, 7/6, o julgamento do negócio envolvendo Petrobras e Grepar sobre a venda da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) foi adiado para a próxima sessão. A confirmação veio no início dos trabalhos do Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O negócio foi fechado no primeiro semestre de 2022 por US$ 34 milhões. A Grepar Participações realizou um pagamento à vista de US$ 3,4 milhões na confirmação do negócio.

A Lubnor é uma refinaria que fica localizada em Fortaleza e é líder nacional na produção de asfalto. E possui capacidade de processamento de 8 mil barris de petróleo pesado por dia.

A concretização do negócio, porém, foi questionada no processo de revisão da venda, que permite que empresas concorrentes que se sentirem afetadas pela negociação. A Asfaltos Nordeste, então, recorreu ao Cade.

Desde então, o processo está sendo analisado no Cade até ter julgamento com data marcada para essa semana. No entanto, a pedido da relatora, a conselheira Lenisa Prado, o Tribunal adiou o julgamento para a próxima sessão do Tribunal do Cade.

