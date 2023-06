Sebrae e Governo do Ceará assinam parceria para fomentar negócios locais

Acordo foi firmado nesta sexta-feira, 16, em Fortaleza, e contou com a participação do presidente do Sebrae, Décio Lima

O Sebrae e o Governo do Ceará assinaram um protocolo de intenções para realizar ações conjuntas para o fortalecimento dos pequenos negócios do Estado. O acordo foi assinado na sexta-feira, 16, pelo presidente do Sebrae, Décio Lima, e o governador Elmano de Freitas, e terá vigência até o fim de 2024.

O acordo prevê que o Sebrae poderá realizar ações de consultoria, orientação, capacitação e acesso ao mercado, com o objetivo de melhorar o nível dos negócios locais, tornando-os mais competitivos. O Governo estadual ficará com a divulgação, a mobilização e indicação do público-alvo que participará das ações.

Para Décio, a parceria é um caminho que o Estado e a instituição apresentam ao Brasil de forma a contribuir para superar o momento de dificuldade econômica.

"Neste ano, no governo Lula já contabilizamos 700 mil novos empregos e os dados demonstram que os pequenos negócios são o quarto Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil na linha do crescimento. Esta parceria possibilita ser uma porta de inclusão para oferecer ao pequeno negócio e ao Microempreendedor Individual (MEI) um ambiente melhor e sucesso no processo econômico", avaliou.

Já Elmano, destacou que é um motivo de orgulho que o Ceará possa intensificar, melhorar e aperfeiçoar a parceria com o Sebrae: "que possamos desenvolver projetos de apoio aos pequenos negócios cearense, que geram emprego e oportunidades para o nosso povo”, destacou.

