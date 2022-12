Alece aprova repasse do Estado para o Programa Nossas Guerreiras

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta terça-feira, 20, um repasse do Estado ao município de Fortaleza para financiar o Programa Nossas Guerreiras. Com a autorização, o Ceará repassará R$ 19,2 milhões, referentes ao exercício de 2022.

O executivo estadual também fica autorizado a repassar à Prefeitura da capital cearense, em 2023, valor remanescente para a totalização do montante previsto e considerando os valores já repassados.

O projeto

O programa Nossas Guerreiras foi aprovado na Câmara Municipal em outubro de 2021 e oferece microcrédito orientado de até R$ 3 mil para mulheres de baixa renda, maiores de 18 anos, preferencialmente em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano por bairro.

O projeto tem investimento total de R$ 55 milhões, sendo R$ 50 milhões do tesouro do Estado e R$ 5 milhões do município. Serão financiadas as iniciativas de negócios liderados por empreendedoras na Capital. As beneficiadas terão carência de seis meses para o início do pagamento com prazo de até 30 meses sem juros.

Até agora, o Nossas Guerreiras já beneficiou quase três mil mulheres com o crédito e capacitou mais de 20,7 mil com o curso "Elaboração de Proposta de Negócios", tornando-as aptas a receber o financiamento orientado.

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira Diogo, destacou que o Nossas Guerreiras é um projeto que mudou a vida de muitas pessoas com capacitação prévia, consultoria ao longo do tempo e vem gerando emprego e renda para a população mais vulnerável.

"O Projeto Nossas Guerreiras chega ao final do ano de 2022, um ano de execução, com praticamente 25 mil mulheres capacitadas e vamos fechar o ano com em torno de cinco mil créditos concedidos. O projeto é um sucesso e já tivemos uma pessoa contemplada pelo projeto ganhando o Troféu Empreender 2022 como empreendedora do ano", disse.

Inscrições ainda estão abertas

O programa continua com inscrições abertas através do site ou presencialmente na avenida Santos Dumont, 2500, loja 17, Aldeota.

