Comércio projeta R$ 210 milhões em vendas para o Dia dos Namorados

Pesquisa do IPDC mostra que 41,1% dos consumidores pretendem ir às compras. Gasto médio com presentes é estimado em R$ 290

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 210 milhões no comércio de Fortaleza. A projeção é da pesquisa sobre potencial de consumo divulgada nesta quinta-feira, dia 1º, pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE.

O levantamento mostra que 41,1% dos consumidores irão às compras nesta data. A expectativa, porém, é 5,7% pontos percentuais a menos daquela apontada na pesquisa do ano passado, quando 46,8% dos consumidores disseram ter intenção de comprar presentes.

De acordo com o IPDC, a diminuição no índice está ligada ao atual contexto econômico difícil, quando temos um nível de endividamento elevado, comprometendo a capacidade financeira das pessoas, reduzindo sua disposição para gastar em datas comemorativas.

“O pagamento de juros e o esforço para quitar compromissos financeiros pendentes consomem uma parcela significativa da renda, diminuindo assim o poder de compra do consumidor”, informou.



A instabilidade do mercado de trabalho também acaba influenciando na intenção de compra e gerando insegurança financeira.

“Diante dessa indefinição, os consumidores preferem adiar ou reduzir seus gastos e essa atitude de precaução contribui para a diminuição da demanda e, consequentemente, para a queda no faturamento projetado, especialmente em datas comemorativas”.

O levantamento mostrou que dentre os consumidores que pretendem ir às compras, 48,2% são do sexo masculino (48,8%), do grupo com idade entre 21 e 35 anos (48,2%), e com renda média mensal entre cinco e dez salários-mínimos (62,2%).

Os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 290 com presentes. A intenção de compra se concentra, principalmente, nos chamados bens de consumo semiduráveis, com destaque para os produtos de uso pessoal, como itens de vestuário e acessórios (30,4%).

Dia dos Namorados: veja itens mais buscados

Itens de vestuário e acessórios, com 30,4% de intenção de consumo;



Perfumaria e cosméticos (21,9%);



Bombons, chocolates e trufas (10,8%);



Sapatos, cintos e bolsas (10,0%);



Flores (9,2%)



Dentre os entrevistados, 46,7% dos consumidores também pretende comemorar a data, gerando impacto significativo para o setor de serviços. Destaque para os gastos com restaurantes (31,1%), barracas de praia e clubes (17,7%) e cinemas (5,1%).

Quanto à forma de pagamento, há o predomínio da intenção de pagamento à vista (com dinheiro, PIX ou cartão de débito), com 56,3% das respostas, seguido do uso do cartão de crédito (43,6%).

O comércio eletrônico foi citado por 11,8% dos entrevistados, com procura por calçados, artigos de vestuário, livros, cosméticos e itens de perfumaria.

Quanto aos locais de compra, os Shopping Centers foram os mais citados, com 50,1% de resposta, seguido dos Centros Comerciais (19,1%) e das Lojas de Rua (17,0%).

Apesar de a maior parte (46,4%) dos consumidores não possuir data específica para as compras, conforme a pesquisa, uma parcela expressiva da movimentação poderá ser observada nos últimos dias da semana, com o sábado (32,1%), domingo (10,2%) e sexta-feira (8,7%).

