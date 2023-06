Vendas devem crescer 5,2% no Dia dos Namorados, prevê associação dos shoppings

As vendas em comemoração ao Dia dos Namorados devem crescer 5,2% este ano na comparação com 2022, aponta Pesquisa de Expectativas de Vendas para o Dia dos Namorados, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A previsão é de que os shoppings devem movimentar cerca de R$ 4,6 bilhões em vendas durante os dias 6 e 12 de junho.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 a 31 de maio de 2023, com o objetivo de entender as expectativas do setor em relação à comercialização, fluxo de visitantes, ticket médio, entre outros indicadores para a data. Para os shoppings ouvidos na pesquisa, 85% têm expectativas positivas para a data.

A estimativa é que, neste ano, o ticket médio seja de R$ 190,00. Entre os produtos que devem se destacar na data comemorativa, estão chocolates, doces e joalheria para o público feminino e relógios e acessórios, calçados e artigos esportivos para o público masculino. Para ambos, espera-se ainda a busca por perfumaria e vestuário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o fluxo de visitantes, 66% dos respondentes disseram que será superior em relação à 2022. Para os que esperam um aumento do fluxo, o incremento será em média de 6,8%.

Para o presidente da Abrasce, Glauco Humai, mesmo diante do cenário macroeconômico atual, os shoppings estão otimistas em relação à data. "A inflação e o momento econômico foram citados como fatores externos que podem limitar o consumo na data, mas, mesmo com essa percepção, os shoppings já constatam a melhoria contínua de vendas e de fluxo de frequentadores e esse termômetro positivo reforça a expectativa de bons resultados para o período", comenta em nota.