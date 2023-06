Programa para carros muda desconto e vai focar em transporte coletivo e de carga

O ministro realizará uma reunião com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir o programa de barateamento dos carros populares. Inclusive, a reoneração do diesel

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 5, que o programa para baratear o carro popular foi reformulado e agora vai focar no transporte coletivo e de carga. Veja mais abaixo mudança nos descontos para os carros.

Nesta manhã, o ministro realizará uma reunião com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir o programa de barateamento dos carros populares.

"Vamos ter um despacho com o presidente com duas pautas: o estímulo a caminhões e ônibus, prioritariamente, e a questão do Desenrola", disse Haddad, ao chegar ao edifício sede da Pasta.

"A gente repaginou o programa e ele ficou mais voltado para o transporte coletivo e de carga, mas o carro também está contemplado", complementou.

Na última quinta-feira, Haddad chegou a dizer que o presidente Lula já havia dado o aval para o desenho da medida, que busca trazer o preço dos automóveis mais baratos para cerca de R$ 60 mil. No entanto, houve mudanças na proposta para que não fosse contemplado apenas o transporte individual.



O governo vai levar em consideração três fatores para subsidiar os modelos: eficiência energética, preço e conteúdo nacional. O valor do veículo deve ser de até R$ 120 mil para se enquadrar.

Outra ideia é publicar uma Medida Provisória (MP), com validade de quatro meses, inicialmente para pessoas físicas, pois o foco é beneficiar o consumidor final. Em prazo ainda a ser definido, as vendas seriam liberadas também para pessoas jurídicas, como locadoras e frotistas.

Reoneração do diesel

Para bancar o programa de estímulo à venda de carros novos, o governo deve antecipar a reoneração do diesel. Anteriormente, a medida estava prevista apenas para janeiro de 2024. Veja mais abaixo mudança nos descontos para os carros.

Com isso, a volta de cobrança dos impostos sobre o diesel seria feita em duas etapas: metade em setembro deste ano e a outra metade em janeiro de 2024.

Assim, o governo não vai precisar conceder isenções de impostos aos fabricantes de veículos, como estava previsto na ideia original, concebida no Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), de Geraldo Alckmin.

Ou seja, em vez de isentar impostos, o governo quer conceder crédito tributário às empresas do setor e compensar essa queda de receita com o recurso da reoneração do diesel.

O valor calculado de arrecadação com essa medida será cerca de R$ 3 bilhões, o que vai compensar o programa, que deve custar R$ 1,5 bilhão ao governo. A quantia restante será utilizada para reduzir o rombo das contas públicas.

Mudança no formato de desconto dos carros populares

O formato de desconto para carros populares também deve mudar. Em vez da redução de 1,5% a 10,96% sobre o valor do carro mediante redução de impostos, serão oferecidos bônus de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Com a modificação, o valor do bônus será aplicado na Nota Fiscal ao consumidor e compensado depois pelas montadoras no recolhimento dos tributos.

O POVO pesquisou nesta segunda-feira, 5 de junho, nas concessionárias de Fortaleza e viu 15 modelos que podem se encaixar no limite de preço estipulado. Os valores listados são os mais baratos encontrados para cada veículo, considerando apenas carros zero km do ano de 2023.

Veja modelos

Fiat Mobi: R$ 67.700



R$ 67.700 Hyundai HB20: R$ 74.290



R$ 74.290 Renault Kwid: R$ 75.700



R$ 75.700 Fiat Argo: R$ 77.890



R$ 77.890 Chevrolet Onix: R$ 79.900



R$ 79.900 Fiat Cronos: R$ 85.000



R$ 85.000 Volkswagen Polo: R$ 88.990

R$ 88.990 Chevrolet Onix Plus: R$ 96.000



R$ 96.000 Fiat Pulse: R$ 96.890



R$ 96.890 Hyundai HB20S: 98.690

98.690 Fiat Strada: R$ 102.000



R$ 102.000 Jeep Renegade: R$ 103.503



R$ 103.503 Volkswagen Virtus: R$ 105.550

R$ 105.550 Renault Duster: R$ 108.590



R$ 108.590 Volkswagen T-cross: R$ 113.980



Carros populares: confira como fica o preço com o novo desconto

Fiat Mobi: R$ 59.700 a R$ 65.700



R$ 59.700 a R$ 65.700 Hyundai HB20: R$ 66.290 a R$ 72.290



R$ 66.290 a R$ 72.290 Renault Kwid: R$ 67.700 a R$ 73.700



R$ 67.700 a R$ 73.700 Fiat Argo: R$ 69.890 a R$ 75.890



R$ 69.890 a R$ 75.890 Chevrolet Onix: R$ 71.900 a R$ 77.900



R$ 71.900 a R$ 77.900 Fiat Cronos: R$ 77.000 a R$ 83.000



R$ 77.000 a R$ 83.000 Volkswagen Polo: R$ 80.990 a R$ 86.990



R$ 80.990 a R$ 86.990 Chevrolet Onix Plus: R$ 88.000 a R$ 94.000



R$ 88.000 a R$ 94.000 Fiat Pulse: R$ 88.890 a R$ 94.890



R$ 88.890 a R$ 94.890 Hyundai HB20S: R$ 90.690 a R$ 96.690



R$ 90.690 a R$ 96.690 Fiat Strada: R$ 94.000 a R$ 100.000



R$ 94.000 a R$ 100.000 Jeep Renegade: R$ 95.503 a R$ 101.503



R$ 95.503 a R$ 101.503 Volkswagen Virtus: R$ 97.550 a R$ 103.550



R$ 97.550 a R$ 103.550 Renault Duster: R$ 100.590 a R$ 106.590



R$ 100.590 a R$ 106.590 Volkswagen T-cross: R$ 105.980 a R$ 111.980

Volkswagen desiste de suspender produção

Diante do plano do governo de barateamento dos automóveis populares, a Volkswagen desistiu de suspender parte da produção da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo.

Em razão das vendas fracas, a montadora afastaria cerca de 800 trabalhadores, suspendendo um dos dois turnos de produção a partir de julho pelo período de dois a cinco meses.

Porém, com a expectativa de reação do mercado a partir dos descontos previstos no preço dos carros de até R$ 120 mil, a Volkswagen comunicou ao sindicato local que não pretende mais adotar neste ano, em Taubaté, a suspensão de contratos de trabalhadores. (Com informações da Agência Estado)

5 carros mais econômicos do Brasil

