Preço variou: Gasolina no Ceará chega a R$ 5,39 após mudança no ICMS

O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Ceará é de R$ 5,39. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre os dias 28/5 e 3/6, gasolina nos postos variou entre R$ 5,15 e R$ 5,89.

Os dados revelam uma redução de 20 centavos no preço do litro em relação ao observado na semana passada. O movimento ocorre mesmo com a mudança promovida no preço base de cobrança do ICMS.

Em duas semanas, o preço médio da gasolina caiu 48 centavos no Ceará, desde que a Petrobras anunciou uma redução de 12% do preço do combustível nas refinarias. A variação para os consumidores cearenses chega a 8,17% de queda no preço.

Mesmo com duas semanas seguidas de queda no Ceará, o preço médio de R$ 5,39 ainda é superior ao valor da média dos estados nordestinos, de R$ 5,23. Dentre todos os estados, o Estado possui a décima gasolina mais cara.

Diesel em queda no Ceará

A ANP também divulga que o preço do diesel caiu na semana, passando de R$ 5,31, para média de R$ 5,25.

O preço do diesel no Ceará variou entre R$ 4,99 e R$ 5,59 nessa semana.

Preços dos combustíveis - Ceará (entre 28/5 e 3/6)

Gasolina

Preço mínimo: R$ 5,15

Preço máximo: R$ 5,89

Preço médio: R$ 5,39

Preço mínimo: R$ 4,99

Preço máximo: R$ 5,59

Preço médio: R$ 5,25

Preço mínimo: R$ 3,99

Preço máximo: R$ 5,69

Preço médio: R$ 4,50

Preço mínimo: R$ 4,19

Preço máximo: R$ 4,59

Preço médio: R$ 4,37

Preço mínimo: R$ 89,99

Preço máximo: R$ 137

Preço médio: R$ 103,21Fonte: ANP

