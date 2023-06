Novo centro de oncologia em Fortaleza terá parceria com Sírio-Libanês

Unimed Fortaleza apresenta ao mercado nova operação, que ficará localizada no primeiro andar do Hospital Unimed Sul

Os usuários da Unimed Fortaleza terão acesso a partir do dia 12 de junho ao novo centro de oncologia. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, uma das maiores autoridades neste tipo de procedimento. Parceria desse tipo é inédita no mercado de saúde local.

Ao O POVO, o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, destaca que o centro oncológico ficará localizado no primeiro andar do Hospital Unimed Sul. Ele pontua que a infraestrutura diferencia a empresa de saúde como uma referência regional neste tipo de tratamento. O investimento realizado não foi divulgado.

O centro de oncologia da Unimed Fortaleza terá a disponibilidade de aproximadamente 60 médicos cooperados que são especialistas na área, além de diversos profissionais para atendimentos complementares. Toda uma infraestrutura para exames e tratamento também foi montada no primeiro andar do hospital.

"O diferencial desse centro oncológico é a parceria com o Sírio-Libanês. Iremos aproveitar todos os fluxos, processos e protocolos que já existem no Sírio-Libanês, além da experiência dos profissionais, e vamos trazer para o nosso centro oncológico", pontua.

A promessa da Unimed Fortaleza é que o centro oncológico seja além de um espaço para infusões de medicamentos. Haverá o suporte de nutricionistas, psicólogos, psicoterapeutas, enfermeiras, de forma a oferecer um apoio completo aos clientes em tratamento.

