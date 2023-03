Fortaleza recebe quarto cruzeiro da temporada 2022/2023

A Capital cearense recebeu hoje, pela manhã, o quarto navio da temporada marítima 2022/2023 que permanece até às 19h no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza. Os viajantes e tripulantes puderam desembarcar e visitar pontos turísticos e gastronômicos da cidade.

O Silver Moon, nome de bastimo do navio, tem capacidade para 596 passageiros e 411 tripulantes, de 42 nacionalidades diferentes. A embarcação iniciou seu roteiro nos Estados Unidos, cruzou o Canal do Panamá e fez a volta pela América do Sul.



Entre os países onde fez parada, além do Brasil, estão Peru, Equador, Chile e Argentina. Aqui, passou por cidades do Sudeste e do Nordeste. Sua parada anterior foi no Porto do Recife, em Pernambuco. De Fortaleza segue viagem rumo à Guiana Francesa, antes de retornar aos Estados Unidos.

De acordo com a Companhia Docas do Ceará, dia 18 de março chegará ao Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza o transatlântico MSC Seaview com mais de cinco mil passageiros.

Confira próximas embarcações em Fortaleza em março e abril:

- Dia 10 às 8h

Ocean Explorer

- Dia 12 às 9h

MS Insignia

- Dia 18 de março às 12h

MCS Seaview

- Dia 20 de março às 6h

Seven Seas Voyager

- Dia 23 de março às 11h

NCL Star

- Dia 21 de abril às 12h

MSC Preziosa

- Dia 22 de abril às 14h

Costa Firenze

