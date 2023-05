Dia dos namorados: confira 10 produtos de sex shop para presentear

O próximo dia 12 de junho é Dia dos Namorados, e O POVO preparou uma lista com os dez produtos de sex shop procurados no mercado de sedução. A seleção de produtos eróticos dispõe de itens que estão dentre as inovações no mercado, como os kits e as calcinhas que fazem referência a bombons de chocolate.



A proprietária da loja Sex Val, Valdênia Araújo, 34 anos, atua no mercado há oito anos. Para o período do Dia dos Namorados, ela resolveu investir em "cestas eróticas", que podem ser confeccionadas de forma personalizada, de acordo com o gosto do comprador ou compradora, ou as que já possuem uma temática específica.

Valdênia tem duas lojas, sendo uma na avenida Senador Fernandes Távora, no bairro Henrique Jorge, e uma no "Buraco da Gia", Centro de Fortaleza, de onde ela envia produtos para todo o Brasil. A profissional vende no atacado e varejo.

As calcinhas com marcas de chocolate também são novidades para o Dia dos Namorados Crédito: arquivo pessoal

Para Val, as lingeries também estão em alta. O público tem trocado as fantasias por lingeries mais provocantes, segundo ela. Ela conta que investiu em calcinhas com nomes de marcas de chocolate. A brincadeira é reunir as peças íntimas com os chocolates como kits de presentes.

O que tem sido recorde de procura são os sugadores de clitóris. Val destaca que, apesar dos valores mais altos, de R$ 90 a R$ 300, o sugador é uma fonte de prazer, mas também há o vibrador convencional e os rotativos.





10 produtos de sex shop para presentear:



1. Xana Louca;

2. Vibrador Golfinho;

3. Vibrador Bullet;

4. Sete sensações (anestésico anal);

5. Garganta profunda;

6. Sugador;

7. Géis beijáveis;

8. Vibrador rotativo;

9. Egg;

10. Langerie.



Como funcionam os produtos?



O Xana Loka é um excitante que ajuda a mulher a chegar ao orgasmo múltiplo; os vibradores Golfinhos, o Bullet e o vibrador rotativo são vibradores com diferentes funções. O Garganta Profunda é para anestesiar a garganta e tirar a ânsia de vômito no momento do sexo oral. O anestésico anal é o mais vendido e voltado para a prática do sexo anal.

Os géis beijáveis têm diversos sabores e também ajudam a apimentar a relação nos momentos íntimos, conforme Valdênia Araújo. O Egg é um ovo masturbador para homens e mulheres. Apesar das funcionalidades, a criatividade na hora de usar os produtos também é essencial.

"O pessoal quer sair da mesmice e fazer uma coisa mais '50 tons de cinza'", relata a comerciante. Apesar do aumento da demanda dos sugadores, a empreendedora destaca que o Bullet e o Golfinho ainda seguem na frente nas vendas, pelo preço acessível aliado à qualidade.

Expectativa de vendas



Margarida Albuquerque trabalha há sete anos no ramo de sex shop. Há um mês, ela transferiu a loja na Barra do Ceará para o Centro de Fortaleza, mas também vende on-line. A empreendedora prefere investir nos kits.

Em junho serão três: o kit viagem, para os casais que planejam viajar e precisam de lubrificantes e gél beijável; Um kit oral, que também conta com o Egg, que é o ovo masturbador, e um terceiro kit direcionado aos casais iniciantes; e o kit romântico, que tem pétalas de rosas, balões, velas aromáticas e produtos para massagem corporal.

Margarida espera um aumento de, no mínimo, 30% nas vendas neste Dia dos Namorados. "É um período que a gente se prepara muito. Passamos vários dias divulgando os produtos. É pra alavancar mesmo", comenta.

Já Jeovânia Melo tem uma loja no bairro Ganibaú focada na área dos cosméticos, mas dentro das linhas de produtos que ela trabalha há perfume íntimo, géis e cremes, que são fundamentais para uma boa massagem. A empreendedora prepara para o Dia dos Namorados uma diversidade de produtos para quem não almeja apenas produtos eróticos, mas também chocolates, hidratantes, perfumes e almofadas.

Curiosidade e empreendedorismo

Val explica que trabalhava em uma loja de estofados e ao lado do empreendimento havia uma sex shop. Ela entrava na loja para beber água e ficava curiosa com os produtos. Um dia, a proprietária estava ocupada e ela vendeu alguns produtos. Quando a proprietária da loja de estofados se mudou, Val pediu patra trabalhar como vendedora na sex shop.

Ela chegou a ser funcionária da sex shop durante cinco anos, engravidou e, com a maternidade, vieram novos desafios. Resolveu então "trabalhar para si mesma". Em três anos, ela abriu duas lojas e se tornou distribuidora de produtos do mercado erótico.

Val segue na área há oito anos. Começou como vendedora e, atualmente, tem duas lojas. Agora, como distribuidora, ela ajuda outras mulheres, de todo Brasil, a empreender no mercado erótico Crédito: arquivo pessoal

A empresária explica que a curiosidade foi o que fez ela seguir para esse mercado, mas conta que hoje se considera influenciadora na vida de mulheres que buscam um diferencial no prazer e outras que querem empreender, mas também sofrem com o preconceito da área.

"Com esse meu jeito divertido quebro tabus diariamente", ressalta. Neste Dia dos Namorados, ela também montou um kit para vendedoras iniciantes, que custa em média R$ 150.

Sexóloga responde dúvidas sobre o uso de produtos de sex shop

Debora Brito, sexóloga Crédito: divulgação

Débora F. Britto, médica sexóloga e ginecologista fala sobre o uso de produtos de sex shop, como vibradores, para conhecer o próprio corpo. A médica comenta sobre a iniciativa de buscar os apetrechos para apimentar a relação.



O POVO - No sentido de conhecer o próprio corpo, qual a importância dos produtos de sex shop para o prazer feminino?

Débora F. Britto - Os sex shops oferecem uma ampla variedade de produtos que buscam atender às diferentes necessidades e preferências, existindo nessa área de mercado diferentes nichos que serão explorados das mais variadas formas, visando muitas vezes não apenas a venda, mas o bem-estar e a desconstrução de preconceitos daquela pessoa que busca a loja, buscando fazê-la sentir-se confortável e ressignificando um certo imaginário que ainda existe para algumas pessoas de que são espaços feios ou esquisitos. Alguns até podem ser, enquanto em outros você pode ter a sensação de estar em uma boutique erótica.

No tocante a importância e possíveis benefícios do uso de brinquedos ou produtos eróticos para a sexualidade das mulheres, é fundamental pontuar que cada mulher é única e tem a construção de sua sexualidade atravessada por suas vivências pessoais e influências que recebeu ao longo da vida, com consequente repercussão em suas preferências e necessidades.

Logo, nem todos os produtos de um sex shop serão adequados ou atraentes para todas elas. E é essencial que isso seja respeitado e considerado para que não exista nenhum tipo de tensionamento ou pressão, através da reprodução de crenças de que ela precisa submeter-se a algo que para ela não faça sentido.

Logo, é essencial que as mulheres escolham produtos que sejam confortáveis, seguros e que se adaptem às suas preferências individuais.

Para aquelas que estão dispostas a aproveitar um pouco desse universo dos brinquedos e produtos eróticos, esses podem ter um papel significativo na vivência do prazer. Podem ajudá-las no processo de autoconhecimento ao explorar sua sexualidade e o seu corpo, descobrindo novas sensações e experienciando ou potencializando prazer de maneiras diferentes.

Além disso, podem trazer variedade e diversão ao momento sexual, reforçando os sentimentos de conexão e intimidade conjugal uma vez que vários desses brinquedos podem ser usados ou manipulados em parceria.

OP - O uso dos produtos tem influência sobre a vida sexual da mulher? Em específico, o vibrador pode trazer benefícios ou mudança?



Débora F. Britto - Vibrador, muitas vezes, é um tema delicado em consulta de terapia sexual, sobretudo quando permeia as crenças distorcidas de que eles aparecem no encontro íntimo como “substitutos”.

Às vezes, esses pensamentos reforçam sentimentos de inabilidade ou de rejeição por parte de parcerias, que temem que a proposta de ter um vibrador no momento sexual significa que eles não sejam bons o suficiente para a estimulação sexual, ou que seus ‘órgãos” não sejam satisfatórios. Mas na imensa maioria das vezes, não se trata disso.

Os vibradores são dispositivos eletrônicos projetados para fornecer estimulação sexual e podem amplificar a sensação de prazer quando se soma a estimulação que já existe no momento sexual, pelas carícias, pelo que se diz, ouve, vê, enfim, pela troca das sensações eróticas do encontro sexual ou durante um momento de autoerotismo e masturbação.

Eles existem em vários tamanhos, formatos, e alguns são inclusive bem pequenos e muito lúdicos, com formatos divertidos e até engraçados, como bichinhos, batons, flores e por aí vai. Eles variam também em intensidade e velocidade de vibração.

Existem os vibradores que são usados externamente para estimulação do clitóris e outros projetados para penetração vaginal ou anal. Eles são úteis para favorecer ou ampliar a sensação prazer e podem contribuir para alcançar o orgasmo.

OP - Há um impacto do uso dos produtos nos relacionamentos? Funciona mesmo como ferramenta para apimentar ou auxiliar em alguma dificuldade do casal?

Débora F. Britto - Quanto aos possíveis benefícios para o relacionamento, eles existem, sim, mas também é importante considerar as necessidades e limitações individuais de cada pessoa. Eles podem ser super bem-vindos para adicionar variedade e novas experiências à vida sexual de um casal, oferecendo a oportunidade de explorar e descobrir outras formas de prazer.

Podem reforçar a intimidade e conexão, pelo compartilhar de fantasias, desejos e prazeres, promovendo uma melhor comunicação e estimulando a confiança mútua, com possível ganho de intimidade emocional. Além disso, em situações de dificuldades sexuais, eles podem ser úteis para superar desafios sexuais, como dificuldade em atingir o orgasmo, disfunção erétil ou baixa libido.

Por outro lado, é importante considerar também algumas situações que podem ser desafiadoras e com consequências potencialmente negativas, que é quando não há a comunicação e o consentimento para o uso.

É essencial que haja uma comunicação aberta e clara entre os parceiros em relação ao uso. É importante obter o consentimento de ambos antes de introduzir um brinquedo no relacionamento, pois algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis ou inseguras com a ideia, e é fundamental respeitar seus limites.

Além disso, é importante encontrar um equilíbrio saudável entre o uso de brinquedos e a intimidade com a parceria, para não negligenciar a conexão e a satisfação emocional. É também fundamental que não criem expectativas irrealistas sobre o desempenho sexual ou o prazer porque se está usando um brinquedo ou produto erótico.

É importante lembrar que a intimidade e o prazer são construídos através de uma combinação de fatores, incluindo conexão emocional, comunicação e toque humano. Cada relacionamento é único, e é importante dialogar sobre o tema para decidirem se querem e como querem usar algum tipo de produto erótico. A comunicação aberta, o respeito mútuo e o consentimento são essenciais para garantir os benefícios.

Serviço



Ousada e Atrevida Boutique

Endereço: Shopping Floriano, loja 73 (rua Floriano Peixoto, 176)

Telefone: (85) 98971 4649

Instagram: @ousada.atrevida.boutique

Sex Val

Endereço: Buraco da Gia - galeria Bambu 2, loja 26 (rua São José, 84 - Centro); avenida Senador Fernandes Távora, 3281 - Ganibaú

Telefone: (85) 999220 8018/ (85) 99892 1570

Jeovania perfumaria

Endereço: Rua Gonçalo Coelho - 1504 - Genibaú

Telefone: (85) 98812 2444 (WatsApp)



