Como economizar dinheiro? 16 dicas para começar a poupar

O Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa aponta o nome de 70,71 milhões de brasileiros com o nome restrito. Nesse cenário financeiro, a presença de práticas relativas ao controle de gastos pode auxiliar o público a descobrir como poupar o seu dinheiro.

Seja por meio da definição de metas ou pelo corte de gastos desnecessários no dia a dia, confira 16 dicas para começar a economizar o seu dinheiro.

Como economizar dinheiro mesmo ganhando pouco? Confira as melhores dicas para começar

Veja como dar os primeiros passos e acessar algumas dicas para economizar e adaptar hábitos diários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Conheça sua realidade financeira

O conhecimento do orçamento e os ganhos mensais ajudam na definição de formas de redução de gastos, ou seja, como gastar menos do que se recebe. A prática pode fornecer a oportunidade de equilibrar a sua vida financeira e dispor de renda extra.

É preciso focar nos seguintes aspectos, como o valor do salário e das dívidas, as despesas fixas e as metas que devem ser alcançadas.

2. Defina metas realistas

O estabelecimento de metas realistas deve começar com objetivos básicos para compor a sua nova rotina. Um exemplo simples é listar desafios que podem ser feitos ao longo do mês.

A definição pode acontecer a curto ou longo prazo, de acordo com as necessidades financeiras do indivíduo e o seu propósito.

3. Priorize quitar suas dívidas

O planejamento financeiro também leva em consideração a quitação das dívidas, anotadas ao lado de seus valores. Dessa forma é possível estipular maneiras de adaptar os gastos mensais para o pagamento.

4. Faça um planejamento mensal

A planilha para o controle de gastos é uma forma de estabelecer o equilíbrio financeiro para o mês, atuando diretamente com as metas do indivíduo e aspectos como renda, alimentação, saúde e transporte.

O Portal do Investidor, do Governo Federal, disponibiliza gratuitamente o Guia CVM de Planejamento Financeiro. Desenvolvido em 2014 pela Comissão de Valores Mobiliários, o documento oferece orientações para um planejamento financeiro pessoal.

5. Cuidado com as compras por impulso

No Brasil, a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, aponta que 44% das compras realizadas pela internet não costumam ser planejadas.

Os produtos e serviços mais comprados são comidas e bebidas por delivery (47%), seguidas pelo setor de moda e vestuário (42%), enquanto os motivos mais frequentes para o consumo são as promoções (61%) e “navegar” pelas lojas virtuais (43%).

6. Fuja do "barato que sai caro"

É preciso avaliar a relação de custo-benefício do produto, especialmente se o valor está muito abaixo da média de objetos similares. O preço reduzido pode não compensar futuros gastos com sua reparação.

7. Anote as despesas fixas e variáveis

As despesas variáveis são gastos que podem mudar a cada mês, aumentando ou diminuindo o seu valor. As despesas fixas, por outro lado, são repetidas mensalmente e possuem pouca ou nenhuma variação.

Ao incluir o registro das despesas, sejam elas fixas ou variáveis, o indivíduo poderá estabelecer limites para os seus gastos e desenvolver planos para aliviar o orçamento e economizar o seu dinheiro.

8. Corte despesas que são desnecessárias no momento

Em uma lista, separe os seus principais gastos. O apontamento pode ajudar na hora de decidir quais itens serão descartados e quais são indispensáveis no seu orçamento mensal.

9. Use planilhas ou apps para o controle dos gastos

A criação de listas e planilhas é auxiliada por meio de aplicativos em dispositivos móveis, disponíveis também para o computador. Confira algumas opções:

Trello (Android e iOS)

Google Agenda (Android e iOS)

Minhas Economias (Android e iOS)

GuiaBolso (Android e iOS)

10. Cancele assinaturas que você não está utilizando

O cancelamento de assinaturas que não são utilizadas evita o acúmulo de serviços, além de oferecer a oportunidade de economizar dinheiro para uma ocasião especial ou o investimento do valor na economia pessoal.

11. Pague as faturas em dia para evitar juros e multas

Em pesquisa levantada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 36% dos entrevistados afirmaram terem deixado de pagar ou terem pago com atraso alguma conta nos últimos 12 meses.

A porcentagem revela um dos comportamentos de risco dos consumidores: o atraso nas faturas. A prática pode ser evitada com o registro do vencimento em listas ou planilhas, de forma a indicar a data limite e evitar juros e multas pela demora.

12. Pesquise o preço dos itens antes de investir na compra

A comparação de valores em diferentes sites pode auxiliar na hora de escolher o melhor lugar para a sua compra, utilizando mecanismos de busca que oferecem a avaliação dos compradores e de outras marcas.

13. Mude hábitos no dia a dia para poupar mais

As pequenas mudanças na rotina podem gerar impactos no final do mês, como evitar compras supérfluas ou preparar a própria comida nos finais de semana, sem a saída constante para restaurantes.

A criação de um orçamento mensal também ajuda na manutenção dos novos hábitos, identificando áreas em que a redução de gastos é possível.

14. Reserve parte da sua renda para uma reserva de emergência

A reserva de emergência é definida como a acumulação de determinado valor com o objetivo de estabelecer um fundo para lidar com imprevistos financeiros ou gastos emergenciais na rotina.

Os valores podem ser guardados na própria conta bancária, por meio da poupança ou das carteiras digitais.

15. Estude mais sobre educação financeira

A temática da educação financeira considera aspectos da gestão para influenciar no planejamento de gastos e oferecer uma maior consciência sobre o consumo e os investimentos.

Para aprender mais, o portal O POVO indica a matéria “Educação financeira: 6 dicas de como melhorar as finanças”.

16. Envolva toda a família nessa mudança

A educação financeira deve ser expandida para o espaço familiar, incluindo o planejamento de todos os membros da família – independente da faixa etária – sobre questões relativas à economia do dinheiro.

Dúvidas comuns sobre como economizar dinheiro no dia a dia

Conheça algumas dúvidas gerais sobre como poupar a sua renda, adaptando as estratégias para a sua realidade financeira.

Como poupar dinheiro por mês?

O processo deve começar com a mudança de hábitos e o estabelecimento de uma planilha para o controle de gastos. Em seguida, é preciso rever as despesas fixas e variáveis para que itens supérfluos sejam diminuídos ou substituídos.

O destaque fica para um orçamento realista que leve em consideração o consumo do indivíduo e o pagamento recebido pelo seu trabalho.

Como guardar dinheiro e não mexer?

A criação de uma poupança separada da conta corrente é uma opção para lidar com o receio do consumo imediato. Além disso, é possível configurar uma transferência automática, evitando que o gasto aconteça antes que o dinheiro chegue até o destino.

Quanto devo juntar por mês?

A quantia dependerá dos objetivos pessoais de cada um e do seu contexto financeiro, observando aspectos como metas, a proporção da economia (se a reserva será de 10% ou 20%, por exemplo) e os cálculos para determinação do valor exato.

Onde guardar dinheiro?

A decisão considera a facilidade de acesso, a segurança e o possível retorno do investimento. Confira algumas opções conhecidas:

Conta poupança

Certificado de Depósito (CD)

Fundos de investimento

Tesouro Direto

Como começar a investir?

É preciso conhecer o seu perfil de investidor e estabelecer uma reserva de emergência antes de começar, deixando suas finanças em ordem. Ao abrir a conta, inicie com investimentos de baixo risco.

Para informações relacionadas com a temática, o público pode acessar a aba “Economia” do jornal O POVO ou conhecer o programa “Dei Valor”, disponível no YouTube com a apresentação do repórter Samuel Pimentel.