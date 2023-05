Arcabouço fiscal: saiba quem votou contra e a favor da proposta

Base do governo foi majoritariamente favorável à proposta; oposição votou contra texto-base do arcabouço fiscal, aprovado na noite dessa terça-feira, 23

O texto-base do arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite dessa terça-feira, 23. Proposta pelo Governo para substituir o Teto de Gastos, vigente desde 2018, a medida teve 372 votos favoráveis e 108 contrários, com uma abstenção.

A votação do arcabouço fiscal foi uma das primeiras mostras de como será a relação entre o Executivo e o Congresso Nacional até 2026. Com isso, a análise de como foi o posicionamento dos grupos de parlamentares dá um indicativo do atual clima entre governo e oposição.

A orientação do governo foi de voto favorável à proposta. Houve, no entanto, divergências na base. A principal foi da federação partidária Psol-Rede, que se posicionou contra o projeto.

Na oposição, também houve opiniões distintas. O PL formalmente deixou os parlamentares livres para votarem, mas manteve-se contrário ao arcabouço fiscal durante toda a discussão sobre o projeto. Com isso, dos 97 parlamentares - o PL é a maior bancada da Câmara -, apenas 60 votaram "não" ao arcabouço fiscal. Outros 30 foram favoráveis ao projeto, enquanto sete não estiveram presentes à sessão.

Veja as orientações e votos de cada partido sobre o arcabouço fiscal:

Avante (seis deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 5

5 Ausências: 1

Cidadania (três deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 3

MDB (42 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 33

33 Votos contrários: 3

3 Abstenções: 1

1 Ausências: 5

Novo (três deputados) - orientação: não

Votos contrários: 3

PC do B (sete deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 7

PDT (18 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 18

PL (97 deputados) - orientação: livre

Votos favoráveis: 30

30 Votos contrários: 60

60 Ausências: 7

PP (49 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 39

39 Votos contrários: 7

7 Ausências: 3

PSB (15 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 14

14 Ausências: 1

PSC (quatro deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 3

3 Votos contrários: 1

PSD (42 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 40

40 Votos contrários: 2

PSDB (14 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 11

11 Votos contrários: 3

Psol (12 deputados) - orientação: não

Votos contrários: 12

PT (67 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 66

66 Ausências: 1

PV (quatro deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 3

3 Votos contrários: 1

Patriota (quatro deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 3

3 Votos contrários: 1

Podemos (12 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 10

10 Votos contrários: 2

Rede (um deputado) - orientação: não

Votos contrários: 1

Republicanos (42 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 34

34 Votos contrários: 5

5 Ausências: 3

Solidariedade (quatro deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 4

União Brasil (59 deputados) - orientação: sim

Votos favoráveis: 50

50 Votos contrários: 7

7 Ausências: 2

