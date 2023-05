Consulta à restituição do Imposto de Renda (IR) 2023: como fazer?

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) 2023 foi aberto pela Receita Federal nesta quarta-feira, 23; veja como fazer a consulta pelo CPF

A restituição do Imposto de Renda (IR) 2023, apurada pela Declaração de Imposto de Renda (DIRPF), é a devolução do valor para quem pagou a mais ou a menos para a Receita Federal no ano anterior, funcionando como uma espécie de reembolso.

Por isso, se na entrega da declaração for indicada uma diferença positiva, significa que se deve pagar o restante do tributo.

Primeiro lote de restituição do imposto de renda vai pagar R$ 7,5 bi, maior valor da história; CONFIRA

Caso haja uma diferença negativa, há um saldo a ser recebido que será depositado na conta corrente ou poupança especificada. Saiba abaixo como realizar esse procedimento:

Como fazer a consulta à restituição do Imposto de Renda (IR) 2023?

O site da Receita Federal não exige muitos dados, portanto consulta pode ser realizada rapidamente:

1. Acesse o canal de prestação de serviço

Pelo navegador, acesse a página Consulta Restituições (IRPF).

Pelo app Pessoa Física, disponível para Android e iPhone (iOS).

2. Informe os dados

Forneça o CPF e data de nascimento, escolha o ano de consulta e digite os caracteres. Feito isso, clique no botão “Consultar” para visualizar os resultados sobre a declaração e a possível restituição.