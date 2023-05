Exportações e importações cearenses recuam mais de 40% em abril

As exportações cearenses de abril totalizaram US$ 132,61 milhões. O montante representa queda de quase 46,7% ante igual período do ano anterio (US$ 248,70 milhões). Já importação chegou a US$ 255,94 milhões, num recuo de 42,4%.

Frentre ao Nordeste, a pauta exportadora do Ceará alcançou 8,7% de participação, e ante o Brasil 0,6%. Na importaçao, foi de 11% e de 1,3%, respectivamente.

Os dados são do estudo Ceará em Comex, realizado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ranking, o Estado ocupa a 17ª posição entre os estados brasileiros na exportação, e 15ª na importação.

No acumulado de 2023, a balança comercial cearense registrou um saldo negativo de US$ 361,90 milhões, indicando mais mais bens e serviços importados do que exportados.

Dentre os destaques, São Gonçalo do Amarante manteve a liderança das exportações do Ceará no acumulado de 2023, apesar da variação negativa de 17,6% ante igual período de 2022.

Mas vale destacar que o município representa 52% do total exportado pelo Estado, resultando em US$ 326,13 milhões em vendas. Lideram produtos à base de ferro e aço, sobretudo os enviads para Estados Unidos e México.

No primeiro quadrimestre de 2023, o setor de “ferro fundido, ferro e aço” se destacou como o principal de exportação, alcançando um total de US$ 318,13 milhões em vendas, apesar do declínio de 19% ante igual período do ano anterior.

Outro dado que chama atenção é que no acumulado de 2023, as exportações do Ceará para os Estados Unidos registraram um aumento de 51,7% frente a abril de 2022, totalizando US$ 308,07 milhões.

Setor siderúrgico foi o que puxou o resultado, consolidando o como o principal destino das exportações do Estado, ou sejam 49% do total acumulado.

Quando se analisa importações, Fortaleza lidera, correspondendo a 28,1% do total acumulado. Mas, o valor adquirido pela capital cearense teve uma redução acentuada de 64,7%, totalizando US$ 279,35 milhões em produtos importados.

Os produtos mais procurados foram do setor de “combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação”, originados principalmente dos Estados Unidos, principal exportador do município.

São Gonçalo do Amarante ocupa a segunda posição na lista dos principais municípios importadores do Ceará, representando 22,6% do total importado no período. Apesar disso, o município registrou uma redução significativa de 54,6%, totalizando US$ 224,35 milhões em compras do Exterior.

Entenda o estudo Ceará em Comex

O Ceará em Comex é uma análise do comércio exterior cearense. Fornece informações sobre as atividades de importação e exportação do Estado, identificando tendências, oportunidades e desafios para o setor.

É elaborado com base em dados oficiais de comércio exterior, como registros de exportação e importação, além de outras fontes relevantes de informações econômicas.

Oferece uma visão do desempenho do comércio exterior do Ceará, destacando os principais setores econômicos envolvidos, destinos e origens das mercadorias, além de análises sobre acordos comerciais, tarifas e regulamentações internacionais.

Mais notícias de Economia