Em janeiro, Ceará comprou mais do que vendeu para o Exterior

A balança comercial do Ceará no fechamento do primeiro mês de 2023 teve saldo negativo de US$ 57,5 milhões. Isso significa que o Estado importou mais do que exportou na relação com outros países e apresentou déficit.

No âmbito das exportações cearenses, foram registrados US$ 206,27 milhões, numa queda de 1,8% ante igual mês do ano anterior (US$ 210,01 milhões).

Mas também houve retração das importações cearenses, que apresentaram US$ 263,74 milhões em janeiro de 2023, num recuo de 58,1%, quando foram registrados US$ 629,29 milhões.

Em termos de representação, a participação da pauta exportadora cearense na balança comercial do Nordeste foi de 12,2% e de 0,9% no Brasil. Já nas importações, o Ceará representa 11,2% na Região e 1,3% no País.

Diante dos dados, o Estado fica em 15º nacionalmente tanto nas exportações quanto nas importações.

Além disso, a variedade de produtos cearenses exportados chegou a 618 tipos, ou seja, elevação de 10,6% em relação a janeiro de 2022. Ao todo, foram 44 municípios na exportação de produtos, com alta de 10%.

Setores de destaque no Ceará

Em janeiro de 2023, o setor de "ferro fundido, ferro e aço" foi o principal exportador do Estado (US$ 110,32 milhões).

Já o setor de “calçados e suas partes” teve resultado positivo de 9,6% nas exportações e somou US$ 34,82 milhões em vendas em janeiro de 2023, tendo como principal destino os Estados Unidos.

O segmento “frutas; cascas de frutos cítricos e de melões” também teve alta de 18,5%, realizando US$ 16,63 milhões em exportações, com destaque para melões frescos. Países de destino foram Holanda, Reino Unido e Estados Unidos.

As exportações do setor de “sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento” cresceram 355,1% ante janeiro de 2022, somando US$ 5,84 milhões.

Alta foi impactada por +551% nas vendas de “quartzitos, mesmo desbastados ou simplesmente cortados a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular” (US$ 4,41 milhões em

vendas). Itália foi principal comprador.

Já as exportações de “peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos” caíram 52,2% (US$ 3,78 milhões), indo sobretudo para os Estados Unidos.

Expressivo foi crescimento de 430,5% observado no segmento de “peles, exceto as peles com pelo, e couros”, com US$ 3,27 milhões em exportações no Estado.

O principal produto do grupo foi “outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o lado flor”. Principais destinos foram Estados Unidos e Vietnã.

Municípios de destaque no Ceará

Dentre os municípios, destaque na exportação para São Gonçalo do Amarante, com US$ 111,56 milhões em vendas para o Exterior, alta de 1,8% ante igual mês de 2022. Equivale ainda a 55,2% do exportado pelo Ceará.

Impulsionou o resultado o aumento das compras dos Estados Unidos, sobretudo de produtos à base de ferro e aço.

Fortaleza, por sua vez, foi o principal município importador, correspondendo a 37% do total comprado pelo Estado de fora em janeiro de 20202.

Foram US$ 97,59 milhões em produtos, o que indica queda 49%. O que mais se adquire no Estado é combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação, vindos principalmente de Estados Unidos e Bélgica.

Os resultados da balança comercial mostram que um dos polos calçadistas cearenses reduziu em 2,7% a exportações. Sobral vendeu U$S 22,01 milhões em janeiro, sendo 10,9% do total comercializado no Ceará. Colômbia e Espanha foram os principais destinos dos produtos vendidos pelo município.

Já um grande polo industrial, Maracanaú alcançou US$ 9,33 milhões em exportações. A queda foi de 16,3% nas suas exportações, que pode ser atribuída à venda pontual de produtos à base de ferro e aço para a Jamaica em janeiro de 2022, que não se repetiu em janeiro de 2023.

A Colômbia foi o principal comprador dos produtos oferecidos pelo município.

Aumento expressivo foi observado em Quixeramobim (64,6%) nas exportações, com valor de US$ 2,66 milhões e destaque para setor calçadista na venda para Argentina.

Bem como no município de Santa Quitéria, com alta de 198,3% em suas exportações, totalizando US$ 2,25 milhões. Produtos do setor calçadista lideraram, com vendas pra os Estados Unidos sendo seu principal destino.

Países com maiores relações comerciais

Estados Unidos continuaram à frente nas exportações do Ceará, com US$ 116,61 milhões, numa alta de 87%, sobretudo pela venda maior de produtos do setor siderúrgico. O país representa 56,5% do total vendido pelo Ceará para o Exterior no mês.

Em segundo lugar ficou o México, importanto US$ 12,25 milhões do Estado, num crescimento de 65,3% nas aquisições de produtos cearenses.

E dentre os destaques, a Holanda teve aumento de 27% em relação a janeiro de 2022, resultando em um valor de US$ 8,83 milhões em compras no Estado, principalmente de olho no setor de frutas.

