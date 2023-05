Conheça os cearenses agraciados com a Medalha do Mérito Industrial

Carlos Prado, Regina Dias Branco, José Carlos Pontes e Cândido Albuquerque são os quatro agraciados deste ano da Medalha do Mérito Industrial e da Medalha da Ordem do Mérito Industrial.

Considerada a maior honraria concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a medalha é tradicional comemoração do Dia da Indústria e acontece nesta quinta-feira, 18 de maio, às 19 horas, no Salão Coliseu do Buffet La Maison, em Fortaleza, no Ceará.

Os homenageados agraciados pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) são reconhecidos por contribuição ao desenvolvimento da indústria cearense e foram escolhidos em 2022.

Conheça os agraciados com a Medalha do Mérito Industrial

Carlos Prado

É primeiro vice-presidente da Fiec. Fundou e preside o Conselho Administrativo da Itaueira Agropecuária LTDA. Também é fundador e presidente da Ceará Máquinas Agrícolas LTDA (Cemag). É um dos idealizadores do Pacto de Cooperação do Ceará e do Agropacto de Cooperação da Agropecuária do Ceará.

Foi Presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária; Presidente da Câmara Setorial da Agricultura do Ministério da Agricultura; Secretário Executivo da Frente Parlamentar da Fruticultura na Câmara dos Deputados; um dos fundadores da Plataforma Regional do Nordeste do Agronegócio do Caju.

Ainda coordenou a criação da Associação brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas, a Abrafrutas e colaborou na coordenação do Movimento Integra Brasil – o Nordeste no Brasil e no Mundo.

Regina Dias Branco

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco é vice-presidente de Administração, Desenvolvimento e Sustentabilidade da M. Dias Branco, da qual é acionista desde 1998 e membro suplente do Conselho de Administração.

Iniciou suas atividades empresariais na própria companhia, em 1980, assumindo, nove anos depois, a Diretoria Administrativa, onde permaneceu até 2003, ano em que foi nomeada Diretora Administrativa Corporativa.

Graduou-se em Administração de Empresas, em 1987, pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Em 2008, concluiu o MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Também é Diretora Administrativa da Idibra Participações S.A., atuante no mercado de incorporação imobiliária e construção civil.

José Carlos Pontes

Nascido em São Paulo (SP), em 1951, José Carlos Valente Pontes é filho de Francisco Osmundo Pontes e Cybele Valente Pontes. Desde 1974, está à frente do Grupo Marquise, ao lado do sócio Erivaldo Arraes.

Mas, a partir de 5 de junho, Hamilton Amadeo (ex-Aegea) assumirá como novo CEO do Grupo. Assim os acionistas José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes seguirão no Conselho da empresa.

Formou-se em Engenharia Civil, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e também fez cursos nas áreas de Economia, Administração, Engenharia Econômica e Contabilidade, estudando na Harvard Business School, em Boston (EUA), e na AOTS - The Association for Overseas Technical Scholarship, em Tokyo (JAP).

Participou de órgãos como o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos dos Ceará, o Rotary Club de Fortaleza, o Clube de Engenharia do Ceará, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Centro Industrial do Ceará, a Associação das Empresas Construtoras do Ceará e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará.

Cândido Albuquerque

Cândido Albuquerque é Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Pela mesma instituição, onde leciona desde 1991, tem mestrado em Ordem Jurídica Constitucional e Educação Brasileira.

Por dois períodos, foi Chefe do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito (1998-2002 e 2008-2011), além de ter sido Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica (2010 e 2011).

Cândido foi presidente da OAB-Ceará (1995-1997), onde também ocupou o cargo de Conselheiro federal (2013-2015).

É Sócio fundador do escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados, sediado em Fortaleza, desde 1981.

