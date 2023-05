Grupo Marquise terá ex-Aegea como CEO

O Grupo Marquise terá o ex-CEO da Aegea Hamilton Amadeo como novo CEO a partir de 5 de junho de 2023, segundo comunicado disparado pela empresa na noite desta segunda-feira, 15. Ele substitui Erivaldo Arraes e José Carlos Pontes, os sócios-fundadores da companhia.

Pontes e Arraes estiveram no comando do Grupo Marquise durante os últimos 50 anos e foram responsáveis pela formação de um conglomerado que atua em infraestrutura, ambiental, imobiliário, comunicação e shopping centers.

Entre as marcas de propriedade do Grupo estão Centro Fashion e Shopping Parangaba, além do hotel Gran Marquise e das empresas EcoFor, EcoCaucaia e a Rede Tambaú de Comunicação.

Receita

Os sócios, no entanto, vão continuar no conselho da empresa, cujo desempenho no último ano atingiu uma receita bruta global de R$ 1,77 bilhão. A projeção da companhia para 2023 é superar o número e atingir R$ 2 bilhões.

"A decisão (de nomear um CEO) faz parte do processo de estruturação e fortalecimento da governança corporativa do Grupo, que vem sendo realizado nos últimos anos para dar suporte e segurança ao crescimento dos seus negócios", diz o comunicado.

O movimento é encarado no mercado como uma profissionalização da gestão, quando um executivo fora do alto escalão formado pelos fundadores da companhia assume o comando da empresa.

Perfil

Hamilton Amadeo é engenheiro civil e possui 27 anos de experiência em cargos de diretoria, dos quais 14 anos foram como CEO. O destaque dado pela Marquise foi para os setores de concessões e parcerias público-privadas de infraestrutura onde ele atuou.

O executivo participou da implantação de empresas como Ecorodovias, Cibe e Aegea (recém-chegada ao Ceará após ganhar o leilão de saneamento da Cagece), na qual foi CEO de 2010 a 2020, além de presidente do conselho de 2012 a 2018.

Amadeo foi ainda cofundador e CEO da VirtuGNL, a maior empresa de logística de gás natural liquefeito do País, e é presidente do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, desde abril de 2022.



