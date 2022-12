Hugo Figueiredo será o novo presidente do Complexo do Pecém

Ele vai suceder Danilo Serpa no cargo. Rebeca do Carmo Oliveira e Fábio Grandchamp passam a integrar a diretoria do Complexo a partir do dia 8 de dezembro

Hugo Figueiredo, atual presidente da Companhia de Gás do Ceará (Cegás), será o novo presidente do Complexo Portuário e Industrial do Pecém Sociedade Anônima (CIPP S/A). O nome dele foi aprovado nesta terça-feira, 29, pelo conselho de administração do complexo. A posse será no próximo dia 8 de dezembro.

Ele vai suceder Danilo Serpa no cargo. Também foram referendadas as indicações de Rebeca do Carmo Oliveira, atual diretora executiva de relações institucionais, para a vice-presidência financeira do CIPP, e o nome de Fábio Grandchamp para a vice-presidência de operações.

