Fortaleza espera investimento de R$ 450 milhões com PPPs e concessões

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 17, no evento Fortaleza Invest, que tem como objetivo alcançar o valor aproximado de R$ 450 milhões em investimentos com concessões e parcerias público-privadas (PPPs), somando todos os projetos com foco em desenvolvimento econômico e social.

Um desses projetos é uma parceria para geração de energia solar nas escolas, que tem estimativa de economia de R$ 72,8 milhões de recursos da Prefeitura em 25 anos de concessão, que poderão ser realocados em outras frentes. O mesmo será feito com as unidades de saúde, com a expectativa de economia de R$ 50,5 milhões em 20 anos.

Também haverá uma modalidade de concessão administrativa nos terminais de ônibus da Capital para os próximos 30 anos. O objetivo é torná-los mais modernos e seguros, além de uma otimização da oferta de serviços, da manutenção e dos benefícios. Espera-se uma economia de R$ 238 milhões no período.

A concessão dos espigões da Beira-Mar já está em processo de licitação para os próximos 16 anos. A empresa responsável poderá desenvolver operações próprias como explorar o espigão de forma indireta por meio da locação de espaços para eventos e de publicidade. A previsão é de que sejam investidos R$ 29,5 milhões na área e a Prefeitura arrecade R$ 5,7 milhões em outorgas.

Por fim, o estacionamento rotativo pago — ou Zona Azul — também passará por uma concessão para os próximos 20 anos, com o objetivo de gerar otimização da mobilidade urbana, incentivando a rotatividade das vagas locais, e trazer uma melhor efetividade na fiscalização. O valor de investimento ainda não foi divulgado.

Com informações de Beatriz Cavalcante e Armando de Oliveira Lima

