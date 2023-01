Espigões da praia de Iracema terão investimento de R$ 29,5 milhões em concessão

O projeto de concessão dos espigões de Fortaleza foi discutido nesta quinta-feira, 19, em audiência pública realizada de forma online, e apresentou o plano da Prefeitura Municipal de Fortaleza para os dois espigões localizados no encontro das avenidas Desembargador Moreira, no bairro Meireles, e na Rua Rui Barbosa, na Praia de Iracema.

Os investidores aportarão R$ 29,5 milhões pelos dois espaços, sendo a maior parte desse valor, R$ 18,1 milhões, para obras estruturais, ampliação de lajes e infraestrutura. Além disso, a vencedora da licitação terá de pagar uma outorga no valor de R$ 5,7 milhões à Prefeitura, em parcelas, durante o período de concessão, que terá duração de 16 anos.

A gestão municipal está com consulta pública aberta até o dia 2 de fevereiro e pretende colher contribuições, sugestões e questionamentos relativos ao processo. A licitação está prevista para fevereiro e a assinatura para maio, com as obras iniciando em julho de 2023, com expectativa de entrega em um ano.

A vencedora da licitação fará a instalação, gestão, operação e manutenção do empreendimento de entretenimento nos espigões, podendo também utilizá-los para a exploração de atividades inerentes, acessórias ou complementares.

E, também, poderá desenvolver operações próprias como explorar o espigão de forma indireta por meio da locação de espaços para eventos e de publicidade.

Estabelecimentos

Dentro dos espigões serão inseridos estabelecimentos para o público, podendo ser lojas, quiosques, bares e restaurantes, mas a expectativa é que a vencedora da licitação opte preferencialmente aos dois últimos, baseado no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) lançado em março de 2019, quando 70% das pessoas que costumam ir a Beira Mar relataram escassez destes empreendimentos no local.

Os empreendimentos que estarão dentro dos espigões serão selecionadas por oferta de preços e critérios técnicos. De acordo com Rodrigo Nogueira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, não vão faltar interessados, por se tratar de uma área nobre da cidade.

“Se tudo der certo, serão interessados que vão melhorar muito a área. Essa concessão vem para coroar a obra da Beira Mar, que é um sucesso. Esses dois espigões da Beira Mar serão duas âncoras importantes do nosso turismo”, disse o gestor.

