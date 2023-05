Petrobras anuncia queda no preço do gás de cozinha; saiba valores

De acordo com a Petrobras, preço do botijão de 13 quilos para o consumidor final deve ficar abaixo dos R$ 100

A partir desta quarta-feira, 17, a Petrobras reduzirá em R$ 0,69 por kg o preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras. O valor passará de R$ 3,22 para R$ 2,53 por kg, fazendo com que o botijão de 13 quilos seja vendido a R$ 32,96 na refinaria.

De acordo com a Petrobras, se mantidas as parcelas referentes à pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 99,87 por 13 kg.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa informa ainda que o valor cobrado ao consumidor final no ponto de venda é afetado também por outros fatores como impostos e margens de lucro da distribuição e da revenda.

De acordo com o consultor em engenharia de petróleo e energias, Ricardo Pinheiro, o botijão abaixo de R$ 100 já é realidade, e já existem distribuidoras vendendo botijão no local, sem a entrega, a R$ 95: "a possibilidade da queda abaixo dos R$ 100 é totalmente real", disse.

Veja no Dei Valor os produtos que ficaram mais caros no Brasil em 2022

A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.

A companhia destacou que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

Mais notícias de Economia