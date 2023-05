Petrobras anuncia fim da paridade internacional de preços do petróleo

A Petrobras aprovou uma estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da Petrobras, na segunda-feira, 15, em substituição à política de preços de diesel e gasolina comercializados por suas refinarias, mantendo preços com referências dos mercados onde atua, sem subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação.

O anúncio encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade internacional, mantendo o alinhamento aos preços competitivos por polo de venda.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, analisou que, com essa estratégia comercial, a companhia vai ser mais eficiente e competitiva, atuando com mais flexibilidade para disputar mercados com seus concorrentes.

"Vamos continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país", disse.

Entenda abaixo como são formados os preços da gasolina e diesel

A Petrobras informou também que a precificação competitiva mantém também um patamar de preço que garante a realização de investimentos previstos no Planejamento Estratégico.

