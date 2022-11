Nubank é eleito como o maior Banco Digital e Fintech do Brasil

Anunciado Prêmio iBest com melhores do Brasil segundo votação popular e de especialistas

Pelo terceiro ano seguido, o Nubank foi eleito o melhor banco digital e fintech (abreviação em inglês para tecnologia financeira) do Brasil, pelo iBest 2022.

Como empreendedores digitais do ano, novamente foram premiados David Vélez e Cristina Junqueira.

O prêmio iBest tem a função de ser um certificador, destacando as empresas e influenciadores que se sobressaem como os melhores entre os maiores do Brasil, segundo o CEO do iBest, Marcos Wettreich.

“Ancoramos a definição do grupo de finalistas a métricas de engajamento e alcance, e os vencedores do iBest são aqueles que tem conseguiram se eleger entre os gigantes" aponta Wettreich.

Ele ainda complementa que: "o Nubank tem sido, desde o retorno do iBest em 2020, consistentemente apontado como o melhor banco digital no país, confirmando a satisfação de seus consumidores e a ótima percepção que desfruta no mercado.”

A iniciativa abrange 87 categorias e possui grande volume de votação popular. A seleção dos melhores do Brasil é feita com o apoio de um algoritmo do iBest que procura, quantifica e compara a relevância digital de cada iniciativa, em todas as principais redes sociais, em sites e apps, e com o apoio de uma votação prévia.

Na edição de 2022 o iBest também aponta as principais revelações digitais em áreas como Música, Beleza e Humor; os melhores em 15 estados do Brasil e as principais iniciativas ESG, como boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância para o consumidor brasileiro.

