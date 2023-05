Veja dicas do que comprar para o Dia das Mães com até R$ 50

Há diversas opções criativas e úteis para presentear as mamães sem gastar muito e não deixar a data comemorativa passar em branco

O Dia das Mães está chegando, e mesmo quem está sem muito dinheiro, pode dar aquele agrado para as suas mamães com alguns presentes legais e econômicos.

Por isso, O POVO reuniu algumas ideias de itens que podem ser comprados por até R$ 50 para a data não passar em branco. Veja abaixo dicas do que comprar com até 50 reais.

Roupas

Alguns itens de vestuário podem ser encontrados por menos de R$ 50 em lojas, brechós ou outros tipos de estabelecimento. Há opções de blusas, vestidos, calças, entre outras diversas opções. Em alguns casos, dá para levar até mais de uma peça por este valor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Calçados e assessórios

Outra opção interessante é presentear com calçados e outros assessórios, como bolsas, cintos, chapéus, entre outros. Existem sandálias disponíveis nas lojas com valores a partir de R$ 20.

Joias

Joias costumam ser produtos mais caros, porém, também há algumas mais econômicas em estabelecimentos que trabalham com semijoias. Há opções de colar, pulseira, anéis, brincos e outra infinidade de itens.

Produtos personalizados

Outra ideia legal é procurar alguns produtos personalizados, como canecas, camisas ou outras opções. Assim, dá para incluir frases ou nomes e dar um presentinho exclusivo.

Kits de perfumaria ou maquiagem

Há também opções de alguns kits econômicos que contém hidratantes, loções, desodorantes, sabonetes e alguns outros com produtos para maquiagem, como bases, blushs, etc. Alguns deles com preço bem acessível.

Chocolates e outros doces

Chocolate também sempre é uma boa pedida, e há opções de algumas caixas decoradas ou barras com mensagens e formatos mais chamativos. Outros doces também podem ser opções, como suspiros, macarons coloridos e profiteroles.

Mais notícias de Economia