Bares e restaurantes cearenses projetam crescimento de 72% no Dia das Mães

Seis em cada dez cearenses pretendem comemorar a data, tida como uma das mais expressivas para o setor de alimentação fora do lar, ao lado do Dia dos Namorados

O setor de alimentação fora do lar espera um crescimento de 72% em faturamento no Dia das Mães, comemorado neste domingo, 14, conforme projeção da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará. A data é considerada uma das duas mais representativas para o segmento, ao lado do Dia dos Namorados.

Os bares e restaurantes também são o tipo de estabelecimento mais procurado pelo cearense na hora de comemorar a data, sendo citados por 11,5% dos entrevistados na Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

“Temos uma expectativa boa para o aumento no faturamento em maio, muito por conta do Dia das Mães, tradicionalmente uma data ótima para os restaurantes. No entanto, em março houve um pequeno aumento do número de empresas do nosso setor realizando prejuízo no Ceará (cerca de 31%). É um número inclusive maior do que a média nacional, que está em 27%”, afirmou Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.

Em comunicado à imprensa, a entidade afirma que “apesar da alta expectativa para a data, o setor ainda enfrenta grandes dificuldades em decorrência das dívidas causadas durante o período pandêmico. Também houve um pequeno aumento no índice de estabelecimento com pagamentos em atraso, correspondendo a 56%”.

A Abrasel no Ceará, acrescentou que 65% dos bares e restaurantes têm empréstimos ativos sendo que 36% tomaram dinheiro de linhas regulares e 23% aderiram ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Com a renegociação do programa, 63% pretendem renegociar prazos dos empréstimos, finaliza a nota da entidade.



