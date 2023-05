Ceará Credi terá novos postos de atendimento no Estado; saiba os locais

Fortaleza, Baturité, Juazeiro do Norte e Russas são as cidades contempladas

O Ceará terá quatro novos postos de atendimento do Ceará Credi. Fortaleza, Baturité, Juazeiro do Norte e Russas são as cidades contempladas.

O termo de cooperação técnica para a implementação foi assinado nessa segunda-feira, 9, pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Federação das Associações e Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Fampec). A data da inauguração não foi informada.

O presidente da Adece, Danilo Serpa, explicou que a parceria com a Fampec é de fundamental importância para a estratégia de ampliação do alcance do programa em municípios do interior do Estado.

"Além de se fazer presente nessas localidades, queremos disponibilizar um atendimento com a eficiência e o suporte necessários para os empreendedores cearenses interessados em acessar crédito por meio do programa”, disse.

Os novos pontos de apoio funcionarão dentro das estruturas na Associação de Desenvolvimento Social e Comunitário de José Walter (AMPEJW), Associação dos Micro e Pequenos Empresários de Baturité (ADMEB), Associação dos Fabricantes de Confecções de Juazeiro do Norte (ASFACON) e Associação dos Microempreendedores e das Micro e Pequenas Empresas de Russas (ASSEMIPER).

O programa de microcrédito do Governo do Ceará é desenvolvido pela Adece, em parceria com o Instituto E-Dinheiro e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Beneficiou em 2022 mais de 40 mil microempreendedores cearenses.

Além dos empréstimos, os empreendedores têm acesso a uma plataforma virtual de capacitação empreendedora e educação financeira.

