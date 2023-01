Ceará Credi deve ser fortalecido e dobrar de tamanho no governo Elmano

Segundo a coordenadora do Ceará Credi, Silvana Parente, funding do programa será ampliado em 2023 a partir de captação de recursos externos

O programa de microcrédito do Governo do Ceará deve ser fortalecido e dobrar de tamanho em 2023. Uma das promessas do governo Elmano de Freitas (PT), o fortalecimento do Ceará Credi deve ocorrer via captação de recursos externos.

Ao O POVO, Silvana Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da Adece, que coordena o Ceará Credi, revela que negociações para captações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste (BNB) e o Banco Europeu (European Bank).

Silvana acrescenta que a chegada do novo governo federal anima, pois há a perspectiva do fortalecimento das iniciativas de microcrédito em todo País.

No Ceará, o Ceará Credi investiu cerca de R$ 100 milhões em 2022 e a ideia é dobrar o aporte, aproveitando os recursos externos, ao mesmo tempo em que diminui o aporte do Tesouro Estadual.

O programa de microcrédito do Governo do Ceará é desenvolvido pela Adece, em parceria com o Instituto E-Dinheiro e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Beneficiou em 2022 mais de 40 mil microempreendedores cearenses.

Além dos empréstimos, os empreendedores têm acesso a uma plataforma virtual de capacitação empreendedora e educação financeira.

