Dia livre de impostos: de perfume à cerveja, produtos com descontos de até 78,99%

Evento será realizado no próximo dia 2 de junho. Em Fortaleza, lojistas dos shoppings RioMar, lojas de rua de toda a cidade, incluindo as do Centro de Fortaleza, já confirmaram participação

A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) realiza no próximo dia 02 de junho a 16ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). Em Fortaleza, lojistas dos Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, além das lojas de rua de toda a cidade, incluindo as do Centro de Fortaleza, já confirmaram participação no evento que tem por objetivo conscientizar lojistas e consumidores sobre o peso da carga tributária no preço dos produtos. Na prática, itens como perfumes importados poderão ser adquiridos com descontos de até 78,99%.

A organização do evento ressalta que o leque de produtos incluídos na ação é variado. Mas em categorias como óculos de sol, por exemplo, os descontos podem chegar a 44,18%; já os óculos de grau poderão ser adquiridos com 45,31% de abatimento, enquanto perfume nacional e cervejas terão abatimentos de até 69,13% e 42,69%, respectivamente.

O presidente da CDL Jovem Fortaleza, Roberto Junior, ressalta a importância de mostrar, na prática, o peso dos impostos que vêm embutidos nos produtos. “Nós trabalhamos 163 dias por ano apenas para pagar impostos. Teremos vários produtos comercializados sem o valor de imposto, este custo será arcado pelo lojista, para que o consumidor possa sentir no bolso como é grande a parcela do imposto que é paga no produto”

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o impacto dos impostos sobre o preço final dos produtos varia de 15,52% a 78,43%.

No ano passado, o DLI, promovido pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) em todos os Estados, contou com a adesão de mais de 15 mil lojistas. Para este ano, por enquanto, 125 lojas confirmaram participação, mas a expectativa da CDL Jovem de Fortaleza é passar de 200 empresas na campanha na Capital e Região Metropolitana.

A ação é realizada com apoio da CDL Fortaleza. As lojas interessadas em participar devem se inscrever através do WhatsApp, (85) 98778.3798, ou e-mail da CDL Jovem Fortaleza, [email protected]



