Conta de luz da Enel poderá ser paga com Pix; entenda como vai ser

As contas de luz da Enel Distribuição Ceará vão poder ser pagas por meio do Pix. O anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira, 3 e será disponibilizado para todos os clientes gradativamente, até o próximo mês de junho.

Quando receber a fatura de energia, o consumidor vai perceber que o boleto ganhou um novo campo, destinado ao futuro pagamento via Pix. Neste primeiro momento, o campo estará sinalizado com uma mensagem informando que o QR Code para pagamento será disponibilizado em breve.

No novo modelo de fatura, além do espaço para o Pix, também foram feitos outros pequenos ajustes para acomodar a nova informação, que está localizado acima do código de barras para pagamento bancário.

“Em breve, todos poderão usufruir do serviço de pagamento da sua conta de energia via PIX, que será disponibilizado gradativamente e a expectativa é que, até o final de junho, alcance todos os clientes da distribuidora” explica Micheline Luna, diretora de Mercado da Enel Distribuição Ceará.

Cuidado com as fraudes

A Enel reforça que somente os QR Codes disponibilizados na fatura serão verdadeiros. Além disso, é preciso que o consumidor confirme que o beneficiário do Pix é mesmo a distribuidora, antes de concluir o pagamento.

No Ceará, o beneficiário do Pix deve ser sempre CE – ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. Para saber mais, o cliente pode acessar o link Entenda a sua conta, no site da empresa.

Todos os outros meio de pagamento que já eram possíveis continuam disponíveis.

Para sanar mais dúvidas o consumidor pode acessar a distribuidora por meio do App Enel Ceará, WhatsApp Elena (21 99601-9608), site da distribuidora (www.enel.com.br) e Call Center (0800 285 0196) ou em uma loja da distribuidora.

