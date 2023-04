Preço do gás natural vai cair 8,1% para distribuidoras; veja detalhes

A Petrobras divulgou, na manhã desta segunda-feira, 17, que os preços de venda de gás natural terão redução média de 8,1% para as distribuidoras a partir de 1º de maio, conforme os contratos acordados pela companhia com as distribuidoras.

Os contratos com as distribuidoras preveem ainda atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás, vinculando esta variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o trimestre em referência, o petróleo teve queda de cerca de 8,7% e o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%.

A parcela do preço relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente no mês de maio, vinculada à variação do IGP-M, e sofrerá atualização de aproximadamente 0,2% a partir de maio de 2023.

A empresa ressaltou também que a atualização anunciada para para o início de maio não se refere ao preço do GLP (gás de cozinha), envasado em botijões ou vendido a granel.

O que é gás natural?

O gás natural é um combustível fóssil oriundo da degradação de matéria orgânica ao longo de milhares de anos e sob condições ideais de pressão e temperatura.

A composição dele é feita de uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, etano, propano e butano. Ele pode ser originalmente encontrado em acumulações de rochas porosas no subsolo terrestre ou marinho em seu estado gasoso.

Devido às suas propriedades físico-químicas e à contínua evolução científica, o gás natural é utilizado em diversos setores da atividade econômica, como produção de eletricidade, comércio, residências, setor de transportes e matéria prima em processos industriais e químicos.

